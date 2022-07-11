Штраф за курение в общественных местах: в каком размере и что будет за неуплату

Закон о курении: с сегодняшнего дня нельзя курить электронные сигареты в общественных местах

Сегодня вступают в силу нормы антитабачного закона, принятые Верховной Радой в декабре 2021 года. Именно этот закон приравнял табачные изделия электронного нагрева (ТВЭНы, известные нам как IQOS и glo), к обычным сигаретам, запретив их курить в общественных местах. Подробнее — в материале STB.UA.

Штрафы за курение в общественных местах

Курение в запрещенных местах предусматривает штраф в размере 51–170 грн. За повторное нарушение в течение года – 170–340 грн. Если кафе, ресторан, паб и т.д. разместит у себя пепельницы или кальяны, а также разрешит посетителям курить, заведение также будет выплачивать штраф.

Ресторанному бизнесу – 3000 грн за первое нарушение, 15 000 грн – за второе нарушение в течение года. Всем остальным – 1000 грн за первое, 10 000 грн – за второе нарушение в течение года.

Список мест, где курить запрещено:

в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

в помещениях и на территории заведений здравоохранения;

в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;

в местах общего пользования жилых домов, подъездах;

на вокзалах и станциях;

в подземных переходах;

на остановках общественного транспорта;

в лифтах и ​​таксофонах;

в помещениях общежитий;

в помещениях аэропортов, кроме специально отведенных для этого мест;

в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе такси;

в помещениях и территории учебных заведений;

на детских площадках;

в помещениях и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

в помещениях объектов культурного назначения;

в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;

в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

В то же время, закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять свободные от курения места в пределах соответствующей общины.

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