Штраф за курение в общественных местах: в каком размере и что будет за неуплату

Закон о курении: с сегодняшнего дня нельзя курить электронные сигареты в общественных местах
Сегодня вступают в силу нормы антитабачного закона, принятые Верховной Радой в декабре 2021 года. Именно этот закон приравнял табачные изделия электронного нагрева (ТВЭНы, известные нам как IQOS и glo), к обычным сигаретам, запретив их курить в общественных местах. Подробнее — в материале STB.UA.
Штрафы за курение в общественных местах
Курение в запрещенных местах предусматривает штраф в размере 51–170 грн. За повторное нарушение в течение года – 170–340 грн. Если кафе, ресторан, паб и т.д. разместит у себя пепельницы или кальяны, а также разрешит посетителям курить, заведение также будет выплачивать штраф.
Ресторанному бизнесу – 3000 грн за первое нарушение, 15 000 грн – за второе нарушение в течение года. Всем остальным – 1000 грн за первое, 10 000 грн – за второе нарушение в течение года.
Список мест, где курить запрещено:
- в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
- в помещениях и на территории заведений здравоохранения;
- в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;
- в местах общего пользования жилых домов, подъездах;
- на вокзалах и станциях;
- в подземных переходах;
- на остановках общественного транспорта;
- в лифтах и таксофонах;
- в помещениях общежитий;
- в помещениях аэропортов, кроме специально отведенных для этого мест;
- в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе такси;
- в помещениях и территории учебных заведений;
- на детских площадках;
- в помещениях и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
- в помещениях объектов культурного назначения;
- в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
- в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
В то же время, закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять свободные от курения места в пределах соответствующей общины.
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