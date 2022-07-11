Панкейки на молоке: рецепт пошаговый

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Панкейки на молоке: рецепт от Елизаветы Фалей

11.07.2022

Панкейки на молоке – это идеальный завтрак для всей семьи. Актриса сериала «За витриной» Елизавета Фалей знает самый простой, быстрый и вкусный рецепт блюда. Панкейки получаются не жирными, потому что жарятся не на масле, а на сухой горячей сковороде. Детальный рецепт читайте в материале.

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панкейки на молоке

Ингредиенты:

  • молоко – 250 мл
  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 1 ст. л.
  • оливковое масло – 3 ст. л.
  • мука – 170 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • соль – 1/4 ч. л.

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Приготовление:

  1. Смешайте в большой миске венчиком молоко, яйцо, сахар и масло.
  2. Просейте в полученную смесь муку с разрыхлителем и солью.
  3. Размешайте, чтобы получилось однородное тесто.⠀
  4. Выпекайте панкейки на сухой, предварительно разогретой сковороде. На 1 панкейк необходимо 2 ст. л. теста.
  5. Переворачивайте панкейки, как только появятся пузырьки воздуха.

Подавайте панкейки с джемом, мёдом или кленовым сиропом.

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