Как правильно делать классическую и боковую планку?

Как правильно делать планку для похудения?

Планка — одно из самых эффективных упражнений для построения плоского и подтянутого живота, о котором мечтает каждая женщина. Главное в планке — правильная техника выполнения.

ПЛАНКА

Ставим ладошки под плечи, ноги — на носочки. Поясница обязательно должна быть вытянута. Дышим спокойно и на выдохе пытаемся втянуть живот внутрь. Начните делать это упражнение с 15 секунд, дальше постепенно увеличивайте до 1 минуты.

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БОКОВАЯ ПЛАНКА

Для выполнения боковой планки для похудения нужно лечь на пол на бок с упором на один локоть. Вторую руку согнуть и поставить на пояс. На выдохе медленно оторвите бедра от пола, максимально напрягая мышцы пресса. Следите, чтобы параллельно с прессом были напряжены ягодицы, а спина была ровной, без прогиба в пояснице. Задержитесь в этом положении как можно дольше. Следите, чтобы тело было идеально ровным и нигде не «провисало», потому что только правильная планка даст результат. Выполните планку на другую сторону.