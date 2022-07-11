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Гороскоп на 12 июля 2022 года

11.07.2022

Гороскоп на 12 июля 2022 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит прислушиваться к советам, а кому нужно подождать с выбором? Читайте гороскоп на 12 июля 2022 года от экстрасенсов СТБ.

Гороскоп на 12 июля 2021: что будет сегодня

Овен

Ваша коммуникабельность и креативность в этот день на высоте. Воспользуйтесь этим – завязанные новые знакомства в дальнейшем могут повлиять на вашу карьеру и даже судьбу.

Телец

Вторник ― отличный момент для реализации грандиозных замыслов. Поэтому смело беритесь за организацию то ли карьерных планов, то ли устройствой личной жизни.

Близнецы

Полученная в этот день информация будет очень полезной для вас. Она в дальнейшем откроет вам двери к новым достижениям и успехам.

Рак

Хороший день для размышлений по поводу собственных ошибок. Сделанные выводы помогут вам в будущем исправить ситуацию.

Лев

Вы можете предстать перед нелегким выбором. Не спешите его делать, немного подождите ― и решение само найдется.

Дева

Это день обучения, получения знаний и новой информации. Экстрасенсы рекомендуют прислушиваться к советам и поучениям других людей – это будет лишь в пользу.

Весы

Подумайте о своей собственной жизни и перспективах. Оцените свои достижения и потенциал, возможно, вы получите для себя решение о том, как изменить ситуацию.

Скорпион

Не смешивайте отношения и работу. Будьте осторожными, чтобы знакомые не втянули вас в какие-то непонятные дела, ― это может навредить и работе, и дружбе.

Стрелец

Расхождения во мнениях с окружающими в этот день будут преследовать вас всюду. Учтите это в отношении вашего руководства и уступайте свои позиции.

Козерог

Будьте точными и собранными, ведь для вас это день фактов. Чтобы вас заметили и оценили, демонстрируйте все на языке статистики, графиков и цифр.

Водолей

Этот вторник ― день точности и правильных выводов. Направьте свою внимательность в правильное русло, чтобы не растратить ее на мелочи.

Рыбы

День, чтобы действовать в команде или выполнять чьи-то точные указания. Однако вы должны точно разобраться в процессе, а не просто молча все выполнять.

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