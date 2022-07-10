10 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 10 июля

10 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников и среди них День Теслы. Кроме того, 10 июля чествуют преподобного Самсона. Какие праздники 10 июля — читайте в материале STB.UA.

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10 июля ― праздники:

Всемирный день Теслы

День рыбака

Всемирный день Теслы или День Теслы отмечают 10 июля. Никола Тесла родился 10 июля 1856 года ― он сербский и американский изобретатель, сделавший уникальные изобретения постоянного или переменного тока, полифазовой системы и электродвигателя с переменным током. Являлся ключевой фигурой при постройке первой гидроэлектростанции на Ниагарском водопаде.

Тесла размышлял над дистанционной передачей тока и конкурировал с Эдисоном.

Никола Тесла впервые разработал принципы дистанционного управления, основы лечения токами высокой частоты, построил первые электрические часы, двигатель на солнечной энергии и изобрел многие другие приборы. Его противостояние с Томасом Эдисоном стало легендарным. Оно иногда называется Битвой токов. Эдисон предложил принцип переменного тока, а Тесла постоянного. Принцип Теслы был более простой и его генераторы продолжали использовать в некоторых местах до 2007 года. Однако окончательно весь мир перешел на принцип переменного тока с заменой генераторов компании Теслы в Нью-Йорке в 2007 году.

День рыбака отмечают 10 июля каждый год. Это профессиональный праздник всех рыбаков. В СССР празднование дня рыбака поставили на второе воскресенье июля, а в 2022 году это 10 июля. В Украине, после распада СССР, День рыбака был дополнительно закреплен Указом Президента Украины от 22 июня 1995 года № 464/95 и до сих пор носит свое название День рыбака. Все фанаты рыбалки и профессиональные рыбаки, зарабатывающие на жизнь рыбалкой, празднуют в этот день профессиональный праздник. В Украине рыбалка играет важное значение для экономики, продукты рыбалки идут на внутренний рынок и экспорт.

В День рыбака стало доброй традицией проводить разнообразные конкурсы и соревнования не только среди профессиональных рыболовных бригад, но и среди простых любителей рыбалки.

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10 июля ― Церковные праздники:

Преподобного Самсона чествуют 10 июля ежегодно Самсон родился в VI веке в богатой и влиятельной римской семье. Он был христианином и врачом, и принимал больных прямо у себя дома. После их смерти продал все имущество, и Бог послал ему дар чуда – Самсон не просто лечил больных, а мог их исцелять. Он даже был приглашен, чтобы вылечить императора, страдавшего неприятной и болезненной болезнью. В 30 лет Самсон был рукоположен во священный сан святым патриархом Миной. После смерти его мощи похоронили в церкви святого Мокия.

10 июля ― День ангела:

Ежегодно 10 июля День ангела отмечают Амвросий, Георгий, Иоанна, Мартин, Самсон и Серапион.

10 июля ― приметы и традиции:

В Самсонов день весь народ был на сенокосе. Говорили: если на Самсона будет дождь, он будет лить до осени. Поэтому его называли и Самсоном-синогноем.

На Самсона с уважением относились к путешественникам, давали им ночлег и кормили.

Богачи давали милостыню нищим, потому что верили, что чем больше в этот день раздают, тем больше потом заработают.

Сон, который приснится днем ​​10 июля, в будущем сбудется. Если сон с 9 на 10 не сбудется до 20 июля, то не оправдается никогда.

10 июля ― что можно делать и что нельзя:

Нельзя попирать путешественников;

Нельзя отказывать в помощи;

Нельзя смотреть в зеркало до рассвета.

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