9 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 9 июля

9 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Международный день уничтожения стрелкового оружия. Кроме того, 9 июля чествуют Давида Солунского. Какие праздники 9 июля — читайте в материале STB.UA.

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9 июля ― праздник:

Международный день уничтожения стрелкового оружия отмечается 9 июля. Праздник отмечается каждый год с 2001 года. Инициатор создания Международного дня уничтожения стрелкового оружия ООН. Страны-участники подписали план по уничтожению стрелкового оружия. Программа действий ООН по предотвращению и искоренению незаконного распространения стрелкового оружия и легкого вооружения во всех его аспектах и ​​борьбе с ним также известна как Программа действий ООН (ПД) создана при участии всех стран-участниц. В течение первого десятилетия она была направлена ​​преимущественно на страны Африки, однако позже она была направлена ​​на страны, пережившие локальные конфликты на других континентах. Кроме того, существование праздника направлено на донесение до мира, что незаконное производство, передача и оборот стрелкового оружия и легких вооружений и их чрезмерное накопление и неконтролируемое распространение во многих частях света подрывают безопасность и развитие человечества.

9 июля ― церковный праздник:

Давида Солунского чествуют 9 июля каждый год. Давид жил в конце V ― начале VI века н.э. Он был христианином, и принял монашеский постриг еще во второй половине V в. после этого он пришел в Салоники, поселился в шалаше под миндальным деревом. Давид провел в своем шалаше около 70 лет, предаваясь аскетическим упражнениям. По некоторым мирским текстам, которые упоминали Давида, он мог брать горячий уголь в руки. Местные жители считали, что он может творить чудеса и лечить. Умер Давид Солунский в 540 году. Мощи Давида Солунского хранятся в Салониках в монастыре святой Феодоры.

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9 июля ― День Ангела:

Ежегодно 9 июля День ангела отмечают Георгий, Давид, Дионисий, Иоанн, Павел, Тихон и Ферапонт.

9 июля ― приметы и традиции:

В народе день называли Земляничником. В этот день люди отправлялись на уборку земляники.

Солнечная погода сулит хорошую погоду к осени.

Засуха 9 июля ― до осени грибов не будет.

Если на Давида Солунского выпал дождь, то весь сентябрь будет мокрым.

9 июля ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя топтать землянику.

Нельзя сегодня отказывать в помощи, особенно бедным людям.

Полагали, что до 9 июля женщинам нельзя есть ягоды.

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