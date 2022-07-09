9 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 9 июля
9 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Международный день уничтожения стрелкового оружия. Кроме того, 9 июля чествуют Давида Солунского. Какие праздники 9 июля — читайте в материале STB.UA.
Больше по теме: Какой сегодня праздник ― 8 июля
9 июля ― праздник:
Международный день уничтожения стрелкового оружия отмечается 9 июля. Праздник отмечается каждый год с 2001 года. Инициатор создания Международного дня уничтожения стрелкового оружия ООН. Страны-участники подписали план по уничтожению стрелкового оружия. Программа действий ООН по предотвращению и искоренению незаконного распространения стрелкового оружия и легкого вооружения во всех его аспектах и борьбе с ним также известна как Программа действий ООН (ПД) создана при участии всех стран-участниц. В течение первого десятилетия она была направлена преимущественно на страны Африки, однако позже она была направлена на страны, пережившие локальные конфликты на других континентах. Кроме того, существование праздника направлено на донесение до мира, что незаконное производство, передача и оборот стрелкового оружия и легких вооружений и их чрезмерное накопление и неконтролируемое распространение во многих частях света подрывают безопасность и развитие человечества.
9 июля ― церковный праздник:
Давида Солунского чествуют 9 июля каждый год. Давид жил в конце V ― начале VI века н.э. Он был христианином, и принял монашеский постриг еще во второй половине V в. после этого он пришел в Салоники, поселился в шалаше под миндальным деревом. Давид провел в своем шалаше около 70 лет, предаваясь аскетическим упражнениям. По некоторым мирским текстам, которые упоминали Давида, он мог брать горячий уголь в руки. Местные жители считали, что он может творить чудеса и лечить. Умер Давид Солунский в 540 году. Мощи Давида Солунского хранятся в Салониках в монастыре святой Феодоры.
Больше по теме: Общий гороскоп на июль 2022 года от Хаяла Алекперова
9 июля ― День Ангела:
Ежегодно 9 июля День ангела отмечают Георгий, Давид, Дионисий, Иоанн, Павел, Тихон и Ферапонт.
9 июля ― приметы и традиции:
- В народе день называли Земляничником. В этот день люди отправлялись на уборку земляники.
- Солнечная погода сулит хорошую погоду к осени.
- Засуха 9 июля ― до осени грибов не будет.
- Если на Давида Солунского выпал дождь, то весь сентябрь будет мокрым.
9 июля ― что можно делать и что нельзя делать:
- Нельзя топтать землянику.
- Нельзя сегодня отказывать в помощи, особенно бедным людям.
- Полагали, что до 9 июля женщинам нельзя есть ягоды.
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.