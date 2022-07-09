Гороскоп на 10 июля 2022 года

Гороскоп на 10 июля 2022 года поможет определиться с правильным решением. Кому предстоит отстаивать свои взгляды, а кто может наконец-то достичь гармонии? Читайте гороскоп на 10 июля 2022 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Смело пускайтесь в новые рискованные мероприятия, не опасаясь, что они окажутся безрезультатными. В течение дня старайтесь вести себя естественно и непринужденно.

Телец

У Тельцов есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром. День наделяет их равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Тельцы будут отлично ладить с окружающими.

Близнецы

Звезды дают Близнецам шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может, логические размышления самих Близнецов.

Рак

Рак будет педантичным и внимательным, как никогда! От его пристального взгляда ничто не укроется.

Лев

День благоприятен для общения, занятий спортом и любой физической работы. Планеты могут обусловить некоторые финансовые потери. Вероятно, вам предстоит покупка или неожиданные расходы.

Дева

В отношениях с людьми многое может раздражать Деву, выливаясь в споры и борьбу амбиций.

Весы

Весам не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги – есть вероятность ошибиться.

Скорпион

В Скорпионе может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ему будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих.

Стрелец

Не исключено, что вам придется отстаивать свои взгляды или требовать от партнера исполнения данных обязательств. Звезды рекомендуют активно защищать свои интересы, не идти на компромиссы и не позволять попадать под чье-либо влияние.

Козерог

Козерог будет склонен говорить то, что думает, прямо в лицо! И ему будет что сказать, ведь день наделяет его способностью замечать даже самые мелкие недостатки.

Водолей

Водолею не следует расслабляться: от его внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое.

Рыбы

Рыбам следует быть осторожными: они могут оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права.

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