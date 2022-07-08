Какое значение получил украинский язык из-зи полномасштабное вторжение росии?

Армия путина распространила фейки, якобы пришла в Украину защищать русскоязычных, однако под удар попали области, где русскоязычных чуть ли не больше всего в Украине. Неудивительно, что таким образом россия приложила руку к массовой украинизации в нашей стране. Какое значение приобрел украинский язык из-за вторжения россии, и почему он спасает жизнь на фронте, рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 11 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

Украинский язык ― наша идентичность, наша принадлежность к родине и наш оберег.

«Лично для меня украинский язык ― это краски. Это бытие украинского народа, это мелодика, это ― как мед на уши», ― говорит певец Амадор Лопес. «Он такой очень-очень красивый язык, соловьиный, как говорится», ― добавляет судья проекта «Україна має талант» Евгений Кот. «Украинский язык ― это граница, наша граница», ― считает режиссер Алан Бадоев.

О силе защиты украинского языка знают на передовой ― самое родное слово становится своеобразным спасением, чтобы ночью, когда не видно опознавательной ленты на руке, в тебя не выстрелили свои.

«Таким оберегом является украинский язык, потому что даже те, кто на русском общаются днем, переходят с закатом на украинский, потому что это твоя безопасность, это твоя жизнь. Представьте ― если кто ночью будет идти на тебя и скажет: ”Стой, кто идет?”, то знаете, все на нервах, с большой вероятностью это будет последнее, что он скажет», ― говорит наш защитник Павел Вышебаба

Алексей Дурнев, Владимир Дантес, Амадор Лопес и Наталья Денисенко вместе со всеми решили перейти исключительно на украинский язык.

«Это точно точка, потому что я уже долго хотел разговаривать только на украинском языке, но 24 февраля я решил, что точно буду разговаривать только на украинском языке ― как только началась война», – говорит Лопес. «Я поняла, когда услышала по телевидению какое-то выступление путлера, говорившего, что «мы спасем русскоязычное население, мы спасатели». Так что я не хочу, чтобы меня спасали», ― говорит Наталья Денисенко.

Алан Бадоев и победительница «Холостяка» Даша Квиткова приняли решение общаться на родном языке для начала в своих соцсетях.

«В своем Instagram я перешел на украинский язык, потому что я хочу, чтобы он вроде бы говорил от Украины. Для меня это важно», ― объяснил Алан Бадоев.

Маша Ефросинина тоже ведет свою страницу по-украински, однако во всех своих публичных выступлениях и призывах продолжает говорить по-русски – и она объяснила причину. Это аудитория.

«Это мое оружие, на украинском я не могу так пронзительно бить и лупашить, он не дает мне того территориального покрытия, потому что русский понимает большее количество стран. Казахстан, Армения, Осетия, Грузия. Я понимаю, какую географию я охватываю», – говорит она.

Официально с начала 2022 г. количество русскоязычного населения в Украине уменьшилось на 8% и составляет 18%.

Однако не стоит их презирать и клеймить, многие русскоязычные и среди волонтеров, и на фронте. Лучше помогайте и поощряйте их учить украинский. Не издевайтесь, что они не умеют говорить по-украински. Не исправляйте без просьбы.

«Когда тебе кто-то начинает навязывать или настаивать не совсем корректно, первая твоя реакция ― нет-нет, я не хочу, я не привык к этому», – говорит радиоведущий Слава Демин.

Советы по изучению украинского языка

Перейдите на украинский хотя бы с одним человеком в вашем окружении – кто хорошо владеет и сможет вас научить, или кто, как и вы, – новичок, и вы будете проходить этот путь вместе. Если стесняетесь своих близких, то начните говорить по-украински с незнакомцами – например, с таксистом или продавцом в супермаркете. Если удобнее, начать можно с переписки и сообщений на украинском в соцсетях. Перенастройте свои гаджеты на украинский язык. Подпишитесь в Instagram или Facebook на паблики или людей, популяризирующих украинский язык.

Знаменитости делятся лайфхаками своего изучения языка:

«Сейчас я читаю Расстрелянное Возрождение ― это разные поэты. Мне так легче учить, язык тогда больше обогащается. Да, я считаю, что каждый из нас должен выучить свой язык. Изучить и открыть для себя целый мир ― это целый невероятный мир, океан красоты», ― говорит Алан Бадоев. «Если вы смотрите фильм, смотрите только с украинским переводом, слушайте побольше украинскую музыку. Я постоянно переводил у себя в голове – как будет это слово», ― поделился Амадор Лопес. «Нам нужно ограничивать этот русскоязычный контент, и говорить-говорить-говорить. Потому что, если вы не будете практиковаться, то вы не сможете на нем говорить – это как изучение какого-то иностранного языка, только украинский ― наш родной. И нам должно быть стыдно, что мы его не знаем и не общаемся на нем. Потому нужно делать соответствующие шаги, чтобы исправить эту ситуацию», ― объяснила Наталка Денисенко.

Единственное, что у нас общего с врагом — это русский язык, поэтому мы можем легко лишить его этого инструмента влияния и средства информационной войны.

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