8 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 8 июля

8 июля в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников. В их числе День семьи в Украине. Кроме того, 8 июля чествуют князей Петра и Февронию. Какие праздники 8 июля — читайте в материале STB.UA.

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8 июля ― праздники:

День семьи в Украине отмечается 8 июля ежегодно. Праздник установлен согласно Указу Президента № 1209/2011 от 30 декабря 2011 г. и отмечается ежегодно в один день ― 8 июля с 2012 года. Семья ― важнейшее звено общества, отвечает за воспитание новых членов общества, за формирование мировоззрения и основных черт характера. Семья запоминается традициями и семейными ценностями, в которых растут дети. Ежегодно в Украине было принято проводить праздничные мероприятия в День семьи, в том числе концерты. Тем не менее, День семьи, как и Международный день семьи (15 мая), ― не выходной день, хотя и отмечается на государственном уровне. В связи с полномасштабным вторжением россии в Украину было принято решение отменить дополнительные выходные.

Также ежедневно действует комендантский час с 23:00 до 05:00.

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8 июля ― День ангела:

Каждый год 8 июля День ангела празднуют Василий, Дионисий, Евфросиния, Константин, Николай, Никон, Петр, Прокопий, Симеон, Феврония, Феодор и Феодора.

8 июля ― приметы и традиции:

После Петра и Февронии ожидается еще 40 жарких дней.

В этот день многие влюбленные пары вступают в брак или устраивают помолвку, потому что считается, что такие пары будут жить в согласии.

С этого дня русалки начинают водить хороводы.

Глухой гром – к тихому дождю, а если звонкий – к ливню.

Во время купания нужно быть осторожными, чтобы русалки не потащили ко дну.

8 июля ― что можно делать и что нельзя:

Нельзя сегодня лениться и целый день лежать на диване.

Нельзя ходить босиком по росе.

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