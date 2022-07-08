Помощь на бизнес фронте важна: почему нужно работать и помогать в тылу?

Украина продолжает мощно противостоять врагу. И пока вооруженные силы защищают государство от оккупантов, бизнес должен работать и поддерживать экономику, убежден Тарас. И рассказывает, как с первых дней вооруженной агрессии стал с коллективом в ряды бизнес-фронта. Цифры приготовленных в гуманитарных ресторанах обедов впечатляют. Компания, за годы своего существования успешно пережила множество кризисисов, отмечает соучредитель холдинга. Но убежден – вместе мы сильные!