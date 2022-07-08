Как приготовить шаурму: рецепт пошаговый

Как приготовить шаурму в домашних условиях: пошаговый рецепт
Всё ещё думаете, что шаурма может быть только вредной едой с прилавка на вокзале? А вот и нет. На самом деле, это одно из самых популярных блюд на ближнем востоке. Более того, этот шедевр арабской кухни можно найти практически в любой стране мира. Рубленное, сочное мясо, свежие овощи и соус, завернутые в мягкий лаваш — таким блюдом можно накормить всю семью. Как приготовить шаурму в домашних условиях? Читайте пошаговый рецепт шаурмы, которую вы с легкостью приготовите дома
Вот несколько советов, по приготовлению шаурмы в домашних условиях, чтобы она вышла сочной и вкусной:
- На Ближнем Востоке шаурму готовят, в основном, из баранины либо говядины. У нас же, самое популярное мясо для шаурмы это курица.
- Чтобы мясо вышло наиболее сочным, его можно предварительно замариновать любым способом.
- Для обжарки мяса лучше всего использовать чугунную сковороду или сковороду гриль.
- Очень важно, чтобы лаваш или пита были свежими, иначе свернуть шаурму у вас не получится.
- Чтобы шаурма не разваливалась, ее нужно правильно свернуть. Для этого начинку выкладываем по центру, сначала накрываем ее короткой частью лаваша, затем боковыми и только потом закручиваем.
Читайте также: Торт «Молочная девочка»
Рецепт шаурмы с курицей:
Больше по теме: Мясной пирог – рецепт пошаговый
Ингредиенты:
лаваш тонкий — 1 шт.
куриное филе — 1 грудка
лук — 1 головка
соленый огурец — 1 шт.
морковь — 1 шт.
зелень по вкусу ( петрушка, кинза)
Для соусов:
сметана
чеснок
зелень (укроп, петрушка)
томатная паста
аджика
кинза
оливковое масло
лимонный сок
Способ приготовления:
Шаг 1: Куриное филе обжариваем так, чтобы внутри оно осталось сочным.
Шаг 2: Готовим соусы. Лучше всего для шаурмы использовать чесночный и острый соусы. Для чесночного смешиваем сметану с мелко нарезанной зеленью и чесноком. А для острого — томатную пасту нужно смешать с кинзой, лимонным соком, аджикой, зеленью и оливковым маслом. Все ингредиенты измельчаем с помощью блендера.
Шаг 3: Нарезаем морковь и огурец соломкой, лук полукольцами. Обжаренное куриное филе нарезаем на кусочки.
Шаг 4: На лаваш намазываем соусы, кладём овощи, сверху выкладываем мясо, поливаем его соусами и посыпаем зеленью.
Шаг 5: Плотно сворачиваем лаваш и обжариваем его с двух сторон на сковороде без масла.
Шаурма готова. Одну сторону можно полить любимым соусом.
Приятного аппетита!
Смотреть онлайн Все буде смачно
Все буде смачно 4 сезон