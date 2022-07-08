Дорофеева, Цымбалюк, Логунова: кто из пар не выдержал испытание войной | Все буде добре

Дорофеева, Цымбалюк, Логунова: Какие пары не выдержали испытания войной в Украине и разошлись, а кто сохранил отношения

Полномасштабное вторжение россии в Украину заставило миллионы пар разлучиться в целях безопасности. Все они проходят проверку отношений на прочность, однако не все оказались столь крепкими. Кто из знаменитостей развелся из-за войны, а кто смог сохранить семью ― рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 11 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

Коварная и кровопролитная война, которая вторглась в Украину на дулах автоматов россиян, уничтожает людей, разрушает города, села и семьи.

«Нервы находятся прямо на грани. У человека нет отдыха, мозг плавится. Человек разрушается изнутри. Поэтому неудивительно, что отношения не выдерживают ― к такой нагрузке жизнь нас не готовила. Моя позиция как психолога и до войны, и сейчас во время войны, неизменна. Я до последнего за сохранение семьи» ― говорит психолог Андрей Жельветро.

В подобную ситуацию попали Маша Ефросинина и Тимур Хромаев. В первый месяц войны супруги оказались на грани развода.

«Мы по-разному отреагировали на войну. У нас было разное эмоциональное состояние — оно было биполярным. Мы не сходились ни в чем, у нас каждый по-разному свое переживал. Союзом в этом мы стать не смогли», ― отметила Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина уехала, однако еще до этого они с мужем проговорили все проблемы и нашли способ сохранить брак, который строили в течение 20 лет.

Однако не все знаменитости смогли найти общий язык.

Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко разошлись и готовятся к разводу.

В конце июля Тина после года брака и 4 лет отношений откровенно написала о расставании, не называя его причину.

«Конечно, мы разъехались и планируем официально развестись. Каждый вышел из этих отношений и какими-то обидами, кто-то чем-то недоволен ― это абсолютно нормально. Я не могу сказать, что это теплые дружеские отношения, но мы расстались людьми по отношению друг к другу», ― сказал по этому поводу Тарас Цымбалюк.

В сети поклонницы Тараса уже агитируют поучаствовать в новом сезоне романтического реалити «Холостяк».

Певица Наталья Валевская объявила о разводе: «В такие тяжелые для нашей страны времена должна сообщить вам, что мы с Владимиром развелись. Мы общаемся, поддерживаем друг друга, но несмотря на все, больше не вместе!», ― заявила она. «Война, она накручивает контраст на все. И те отношения, которые были поначалу слабыми, они рушатся. А те отношения, которые строились на крепком фундаменте, мне кажется, они укрепляются. Потому что люди проходят через испытания и чувствуют друг друга еще больше. Особенно из-за таких моментов. Если отношения строились на какой-то взаимной выгоде, и здесь вдруг двое развелись, кто-то перестал финансировать эти отношения, кто-то перестал благодарить за эти финансы, или еще что-то – это не союз, это не семья», ― говорит фронтмен группы «Антитіла» Тарас Тополя.

Актер Дмитрий Ступка и блоггер Полина Логунова развелись. Почти год назад пара с дочерью эмигрировала в США.

«Мы не живем вместе с Нового Года. Тогда она мне сообщила, что познакомилась с американцем и все. Сказала: «Дима, я тебя больше не люблю». Но мы до сих пор в браке, официально не разведены. Потому что в Украине война, а в Америке развестись мы не можем, потому что я гражданин Украины. Она влюбилась, захотела остаться в Америке, они хотят жениться, пусть им Бог даст счастье», ― сообщил Дмитрий Ступка.

Без скандала не обошлось, версия Дмитрия Полину не устроила.

«Если я назову реальную причину развода, это уничтожит твою карьеру. Если я добавлю фото ― это уничтожит тебя как личность. Если я добавлю счета помощи тебе после всего…», – написала она.

Судя по всему, намекая, что лишит Ступку финансов.

Фронтмен группы «Друга ріка» Валерий Харчишин расстается с супругой Юлей после 13 лет брака.

«К сожалению, жизнь не всегда такова, какой мы ее представляем, несмотря на социальные стандарты и обязательства. Иногда она меняется вне зависимости от нас. Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью в другом месте, в другом доме и имел/имею другие отношения… Но я делал и буду делать все возможное в дальнейшем, чтобы ускорить нашу победу и отстроить тот дом, чтобы мои дети имели свою Украину и им было куда вернуться… Чтобы они не потеряли это чувство ”дома”», ― заявил певец.

Еще в прошлом году певец с болью признался – его средний сын Евгений неизлечимо болен, однако общая боль не укрепила брак с Юлей.

«У Жени не та болезнь, которая может повлечь смерть. Но она просто делает тебя другим человеком. Мы отдельно жили жизнью больного ребенка и не считались друг с другом. Сказать, что я не делал достаточно каких-то шагов навстречу ― это не так. Возможно, не так их делал. Возможно, жена не так это делала», – сказал тогда Харчишин.

Супруги Владимир Дантес и Надежда Дорофеева приняли решение отпустить друг друга и развестись, о чем сообщили в начале войны.

«Если вы поняли в один момент, что вы не любите друг друга, а любите ― вы стали близкими друзьями, вы уважаете друг друга за 10 лет, вы уважаете то, что было, и вы не хотите испортить эту историю, то разойдитесь», ― говорит Дантес.

Надежда Дорофеева объявила об отношениях с ресторатором и другом семьи Михаилом Кацуриным.

«Война показывает нам слабые места наших отношений, поэтому у вас выбор или разорвать, или укрепить. Выбор за вами, но сделайте все, чтобы это был действительно ваш выбор, а не выбор войны, потому что война всегда выбирает смерть. А любовь стоит того, чтобы жить», – подчеркнул Андрей Жельветро.

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