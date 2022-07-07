Социально ответственный бизнес – те, которые защищают страну в тылу

Скромные герои страны — люди, которые обычно не говорят о своих поступках, потому что не считают их чем-то необычным.

Производство Snack Production (чипсы Chipster's, сухарики Flint, арахис, орехи, кукуруза и попкорн BIG BOB, семена Сан Саныч) не прекратило свою работу и работает на Победу страны.

Выбирая продукцию украинских производителей, мы поддерживаем экономику страны!

После окончания войны нас ждут большие положительные изменения и уже в ближайшее время мы достигнем высот. Вместе к победе!