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Социально ответственный бизнес – те, которые защищают страну в тылу

07.07.2022

Скромные герои страны — люди, которые обычно не говорят о своих поступках, потому что не считают их чем-то необычным.

Производство Snack Production (чипсы Chipster's, сухарики Flint, арахис, орехи, кукуруза и попкорн BIG BOB, семена Сан Саныч) не прекратило свою работу и работает на Победу страны.

Выбирая продукцию украинских производителей, мы поддерживаем экономику страны!

После окончания войны нас ждут большие положительные изменения и уже в ближайшее время мы достигнем высот. Вместе к победе!

Video: Социально ответственный бизнес – те, которые защищают страну в тылу


Производство Snack Production не прекратило свою работу и работает на Победу страны.

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