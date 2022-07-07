Гороскоп на 8 июля 2022 года

Гороскоп на 8 июля 2022 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит научиться сдерживать свои эмоции, а кто может позволить себе небольшой отпуск? Читайте гороскоп на 8 июля 2022 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овну будет хотеться всего, чего угодно, но только не работать. Соберитесь, ведь ваше благополучие зависит только от вас.

Телец

Тельцу нужно внимательно следить, куда он тратит свои деньги. Необдуманные траты могут серьезно ударить по кошельку.

Близнецы

Вам не будет удаваться сложная работа. Если есть такая возможность, возьмите выходной.

Рак

Звезды советуют Ракам уделить время занятиям, направленным на саморазвитие: самообразованию, легкому спорту, медитации.

Лев

Львам, которым в этот день захочется искреннего разговора с другом, стоит приступить к выполнению этого желания. Душевный разговор наполнит силами, энтузиазмом и энергией.

Дева

Девы уже очень соскучились по путешествиям. Что ж, в том, чтобы отправиться в небольшую поездку, нет ничего плохого. Смена обстановки пойдет вам на пользу.

Весы

День идеально подходит для расслабления и размышлений о настоящих ценностях. Найдите время для близких и родных ― устройте совместный обед или просто позвоните дорогим, если они не рядом.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам взяться за обучение, самосовершенствование, легкие физические упражнения.

Стрелец

Если на вас нахлынула хандра, постарайтесь акцентировать внимание на положительных моментах. И помните, что вы имеете право влиять на любую ситуацию и можете изменить все, что вам не нравится.

Козерог

Вас могут порадовать приятной вестью деловые партнеры или коллеги по работе. Вероятнее всего, что новость станет для вас неожиданностью.

Водолей

Хороший день для занятия спортом и постановки новых целей. Если вы уже давно планировали, но никак не могли взяться за активный образ жизни, сейчас самое время это сделать.

Рыбы

Проведите день за разговорами с близкими. Вам удастся получить ценный совет.

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