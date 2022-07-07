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Домашние лимонады: топ-10 рецептов приготовления

07.07.2022

Утолить жажду летом и подзарядиться витаминами нам поможет домашний лимонад. Как сделать лимонад быстро и вкусно из доступных ингредиентов? В нашем материале вы найдете подборку из десяти рецептов лимонада в домашних условиях.

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Домашний лимонад с корицей

Как сделать лимонад: 10 простых и вкусных рецептов дома

Ингредиенты:

  • лимон – 10 шт.
  • вода – 500 мл – 2 л (количество зависит от объема полученного лимонного сока)
  • сахар – 300–400 г
  • корица – 1 палочка

Способ приготовления:

  1. Снимите цедру с лимонов. Разрежьте лимоны пополам и выжмите сок.
  2. Вскипятите воду, добавьте палочку корицы, цедру лимона, сахар и перемешайте.
  3. Дайте смеси настояться, после процедите и охладите.
  4. Соедините смесь с соком лимона и перемешайте.

Домашний лимонад из арбуза

лимонад

Ингредиенты:

  • арбуз – 200 г
  • базилик – 20 г
  • лимон – 30 г
  • сахар – 20 г
  • вода без газа или с газом – 300 мл

Способ приготовления:

  1. Нарежьте арбуз шариками ложкой для мороженого.
  2. Очистите базилик от веточек и промойте.
  3. Нарежьте лимон дольками.
  4. Добавьте в графин арбуз, лимон и базилик, сахар и залейте водой. Аккуратно перемешайте.

Домашний лимонад из персика

лимонад

Ингредиенты:

  • вода — 2 л
  • лимон — 1 шт.
  • персик — 2 шт.
  • сироп — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте лимон  на дольки и отожмите сок. Сразу опустите в кувшин несколько отжатых долек.
  2. Нарежьте персики на большие дольки и немного отожмите. Опустите все в кувшин.
  3. Залейте сок и фрукты водой и добавьте сироп.
  4. Дайте лимонаду настояться и остыть в холодильнике в течение часа.

Домашний лимонад из клубники

лимонад

Ингредиенты:

  • клубничный сок – 500 мл
  • грейпфрутовый сок – 100 мл
  • вода газированная – 500–1000 мл
  • клубничный сироп – по вкусу
  • ягоды клубники — для украшения

Способ приготовления:

  1. Смешайте клубничный и грейпфрутовый сок, добавьте клубничный сироп.
  2. Тщательно перемешайте и залейте газированной водой.
  3. Охладите клубничный лимонад в холодильнике.
  4. При подаче украсьте ягодами клубники.

Домашний лимонад из огурца

лимонад

Ингредиенты:

  • огуречный сок — 40 мл
  • лимонный сок — 25 мл
  • сахарный сироп — 20 мл
  • содовая вода — 150 мл
  • веточки тимьяна

Способ приготовления:

  1. Смешайте огуречный и лимонный сок и сахарный сироп.
  2. Взбейте смесь в шейкере со льдом.
  3. Перелейте лимонад в бокал и залейте содовой.
  4. Украсьте ломтиком огурца и веточкой тимьяна.

Домашний лимонад из вишни

лимонад

Ингредиенты:

  • натуральный вишневый сок – 500 мл
  • лимонный сок – 50 мл
  • сахар – по вкусу
  • вода с газом или без газа — по вкусу
  • ягоды вишни — для украшения

Способ приготовления:

  1. Смешайте вишневый и лимонный сок с сахаром.
  2. Положите в стаканы несколько вишен. Налейте сок на треть объема стакана, добавьте охлажденную воду.
  3. Подавайте вишневый лимонад со льдом.

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Домашний лимонад из апельсина и кленового сиропа

лимонад

Ингредиенты:

  • апельсиновый сок — 30 мл
  • апельсин — 30г
  • лимонный сок — 10 мл
  • лимон — 20 г
  • розмарин — 5 г
  • кленовый сироп — 40 мл
  • содовая вода— 200 мл

Способ приготовления:

  1. Смешайте в стакане апельсиновый и лимонный сок.
  2. Добавьте мелко нарезанную мякоть лимона и апельсина, кленовый сироп и розмарин.
  3. Добавьте лед и залейте содовой.

Домашний лимонад из яблока и черной смородины

лимонад

Ингредиенты:

  • яблочный сок – 100 мл
  • сок черной смородины  – 100 мл
  • сахарный сироп – по вкусу
  • содовая с газом или без газа – 200–300 мл
  • лайм – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Смешайте яблочный и смородиновый сок.
  2. Добавьте воду и перемешайте венчиком.
  3. Добавьте сироп, перемешайте и охладите.
  4. Нарежьте лайм слайсами и выложите на дно кувшина. Залейте охлажденным лимонадом.

Домашний лимонад из мандарина

лимонад

Ингредиенты:

  • мандарин – ½ шт.
  • лимонный сок — 15 мл
  • сироп маракуйи — 15 мл
  • апельсиновый сок — 20 мл
  • содовая — 250 мл

Способ приготовления:

  1. Разомните мякоть мандарина.
  2. Смешайте апельсиновый и лимонный сок, сироп маракуйи и мякоть мандарина.
  3. Перелейте смесь в стакан и добавьте содовую.  

Домашний лимонад из малины

лимонад

Ингредиенты:

  • малиновый сок – 500 мл
  • минеральная вода – 500 мл
  • ягоды малины для украшения
  • мята – 1–2 веточки
  • лимон – 0,5 шт.

Способ приготовления:

  1. Смешайте охлажденный малиновый и лимонный сок с минеральной водой.
  2. Взбейте все венчиком или перемешайте.
  3. Выложите несколько ягод малины на дно стаканов и разлейте малиновый лимонад.
  4. Украсьте веточками мяты.

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