6 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 6 июля

6 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников. Среди них Горпина Купальница. Кроме того, 6 июля чествуют мученицу Агриппину. Какие праздники 6 июля — читайте в материале STB.UA.

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6 июля ― праздники:

Горпина Купальница;

Всемирный день поцелуя.

Праздник Горпина Купальница отмечается 6 июля ежегодно. Это традиционный украинский славянский праздник, предшествующий Ивану Купала. Дело в том, что на христианскую Агриппину раньше приходились славянские Русалии, праздновавшиеся не одну неделю. В Киевской Руси они заканчивались праздником Купала, сейчас под влиянием христианства оно трансформировалось в более православное Ивана Купала в честь Иоанна Крестителя, однако большинство традиций все же осталось ― среди них множество разных обычаев и обрядов, необходимых для обеспечения благополучия и изобилия. В течение дня проводились гуляния и очистительные обряды, готовясь к ночи Купала ― кульминации праздника. С раннего утра люди мылись и парились в банях — даже больные, потому что это считался очистительным обрядом, который также прогоняет болезнь. Женщины собирали ветки деревьев и зелень для венков. После этого устанавливались общие столы на улицу или на куток и начиналось чествование ― особенно важно считалось накормить нуждающихся. После обеда начинались гуляния ― украшенные цветами и травами, молодые люди водили хороводы, разводили костры у рек и на горках, пели, танцевали, кружили, гадали, пировали, прыгали через огонь, купались в реках и в росе. Руководила всем девушка, которую называли Купала. Также в ночь на Купала собирали целебные травы, гадали на любимого, девушки пускали веночки на реку, а парни искали цветок папоротника.

Всемирный день поцелуя отмечается 6 июля каждый год. Праздник был придуман в Великобритании в XIX веке, в носившем все это время неофициальный характер. Более того, некоторые страны отмечают его 22 июня. В начале 2000-х праздник был официально утвержден на международном уровне. Празднование в Украине и других странах проходит 6 июля ― публично устраивают разнообразные конкурсы на лучший поцелуй, а часто на площади выходят молодые люди, которые просто целуют других, чтобы поднять настроение. Неофициально праздник также считается и для влюбленных, однако не следует путать его с Днем влюбленных 14 февраля.

6 июля ― церковные праздники:

День мученицы Агриппины почитается 6 июля ежегодно. Агриппина жила во времена правления императора Валериана. Она была из богатой семьи и девушкой уверовала во Христа и стала его невестой. Однако из-за гонений на христиан это было очень опасно. Ее схватили и заперли в темнице. После этого Агриппину подвергли пыткам, ее били палками, пока не перебили кости, а затем раздели и подвесили в наручниках. Однако спустился ангел, облегчивший ее мучения и освободивший от наручников. Есть две теории ― что Агриппина умерла от ран, или что лично Валериан приказал убить ее. Ее тело скоро отвезли на Сицилию, а в XV веке в Константинополь, где люди исцелялись у мощей.

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6 июля ― День ангела:

Ежегодно 6 июля День ангела празднуют Агриппина, Александр, Алексей, Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Митрофан, Петр, Феодор.

6 июля ― приметы и традиции:

6 июля ― Горпина Купальница. Украинцы проводили много купальских обрядов, которые сохранились вопреки христианизации, а ночь считали волшебной, потому что именно тогда проводилась Купальская ночь.

Утром на окна и на порог клали крапиву, чтобы в дом не пробралась нечистая сила, готовили веники, собирали целебную траву и сеяли репу ― считалось, что тогда она вырастет особенно хороша.

Утром 6 июля мылись росой ― для красоты и молодости.

Сны в ночь на 6 июля исполнятся, но наоборот тому, что приснилось.

Когда запускали веночки, то смотрели: если он хорошо плывет по реке, девушка скоро выйдет замуж, если утонул ― будет беда, а если продержался на воде ― ждите хороших новостей.

6 июля ― что можно делать, и что нельзя делать:

Нельзя ссориться и злословить;

Нельзя отказывать нуждающимся;

Нельзя делать по дому работу, кроме необходимой для праздника;

Нельзя выносить мусор после обеда.

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