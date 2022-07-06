Катерина Тишкевич готовится к обследованию за границей

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Екатерина Тышкевич готовится к обследованию за границей: Очень тяжело находиться в сознании

06.07.2022

Звезда сериалов СТБ Екатерина Тышкевич страдает неопределенной болезнью уже не один год, а недавно призналась, что боль стала невыносимой. Актриса попросила о помощи у украинцев, чтобы пройти обследование в Европе. Теперь она готовится к выезду в Европу в центр обследования. Больше — читайте в материале STB.UA.

Катерина Тишкевич

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Екатерина Тишкевич в Instagram сообщила, что появился прогресс в переговорах с клиникой в ​​Европе. Она все же поедет не в Германию, а в Данию, однако точно не знает когда ― это вопрос нескольких недель.

«Простите, что пропадаю. Чаще всего сплю. Очень тяжело находиться в сознании в таком состоянии. Многие отговаривают ехать в Германию с моей проблемой. Говорят, что лучшим в Европе по головной боли является центр в Дании», ― сообщила Тышкевич.

Семья актрисы обратились к врачам, однако им ответили, что очередь на обследование ― 2 года. После того, как медицинский центр узнал о болезни и украинском сборе средств на обследование и лечение, работники центра изменили позицию и обещали ускорить назначение даты консультации.

«Обещали в ближайшее время рассмотреть заявку, посмотреть все обследования и назначить дату консультации. Говорят о трех неделях, но кибератака от украинцев, видимо, ускорит и этот срок. Мы с мамой готовы отправляться в путь в любой день», ― добавила Екатерина.

Актриса пообещала, что все собранные деньги будут потрачены исключительно на диагностику и лечение, все отчеты будут предоставлены для того, чтобы люди в этом убедились.

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