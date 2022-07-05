Как приготовить запеканку с картофелем и баклажаном: рецепт пошагово

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Запеканка с картофелем и баклажаном: рецепт от участников «МастерШеф»

05.07.2022

Осень — пора овощей и теплых блюд. Предлагаем вашему вниманию пошаговый рецепт запеканки с картофелем и баклажаном от участников «МастерШеф». Читайте подробнее.

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Запеканка с картофелем и баклажаном

Ингредиенты:

  • Оливковое масло (можно заменить на подсолнечное) — 2-3 ст. л.
  • Лук, нарезанный кружочками — 1 шт
  • Очищенный картофель, нарезанный кружками толщиной 5 мм — 400 г
  • Баклажан, нарезанный кружочками 1 см — 2 шт
  • Помидор, крупно нарезанный кружочками — 200 г
  • Твердый сыр — 200 г
  • Майонез — 3 ст. л
  • Сметана — 3 ст. л
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте дно формы для запекания столовой ложкой оливкового или подсолнечного масла.
  2. Выкладывайте слоями лук, картофель, помидоры и баклажаны, пока не закончится картофель. Посыпайте каждый слой солью и перцем.
  3. Сверху выложите еще один слой баклажанов, остатки лука и помидоров. Смешайте майонез, сметану, подавленный чеснок. Полейте верх этим соусом, посыпьте приправами по вкусу.
  4. Оберните форму фольгой и запекайте 60 минут. Снимите фольгу, посыпьте сыром и готовьте еще 15 минут, пока верх не подрумянится.

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