Вареники с вишней: простой рецепт

Вареники с вишней: пошаговый рецепт от Юры Негрича
Вареники с вишней – одно из самых вкусных летних лакомств. Приготовить эту вкуснятину несложно, если знать некоторые секреты. Ими поделился суперфиналист «МастерШеф. Профессионалы» Юрий Негрич. Читайте, как быстро и просто приготовить вареники с вишней, в нашем материале.
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Ингредиенты для теста:
- Мука – 600 г
- Растительное масло – 1 ст. л.
- Вода – 200 мл
- Соль – 0,5 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- Вишня – 400 г
- Сахар – 100 г
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Приготовление:
- Просеять муку и добавить в неё соль. В центре сделать углубление, залить туда воду и растительное масло. Вымесить однородное эластичное тесто. Завернуть его в пищевую плёнку и оставить на 30–40 минут.
- Пока тесто настаивается, приготовить начинку. Из вишен удалить косточки, засыпать их сахаром и оставить на 20 минут. Сок, который пустят ягоды, слить в чашку – он ещё понадобится.
- На присыпанной мукой поверхности раскатать пласт теста толщиной 2 мм. Вырезать из него кружочки с помощью специальной кондитерской формы либо же обычного стакана. В центр каждого кружочка выкладывать вишни, плотно защипывая края. Варить в подсоленной воде около 7 минут.
- Готовые вареники можно полить оставшимся вишнёвым соком.
Приятного аппетита!
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