Как сделать оладьи из кабачков: 5 рецептов приготовления

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Оладьи из кабачков: 5 вкусных рецептов от финалистки «МастерШеф»

05.07.2022

Необычные кабачковые оладьи с сыром – идеальное блюдо, особенно в летнюю пору. Это не только полезно и сытно, но и вкусно. Финалистка «МастерШеф. Профессионалы» Юлия Прохода поделилась пятью лучшими рецептами приготовления оладий из кабачков. Читайте в материале.

Оладьи из кабачков с сахаром

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Ингредиенты:

  • Кабачки – 450 г
  • Сахар – 34 ст. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Мука – 1/2 ст.

Приготовление:

  1. Кабачки очистить от кожицы.
  2. Натереть на мелкой терке.
  3. Добавить сахар, соль, яйцо. Всыпать муку. Перемешать.
  4. Жарить на среднем огне несколько минут с каждой стороны до румяности.
  5. Подать со сметаной или вареньем.

Оладьи из кабачков с зеленью

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Ингредиенты:

  • Кабачки – 500 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 2 ст. л.
  • Свежий укроп
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Зеленый лук

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Приготовление:

  1. Кабачки натереть на крупной терке.
  2. Нарезать лук и укроп. Добавить к кабачкам. Перемешать.
  3. Добавить яйцо, выдавить чеснок. Посолить.
  4. Всыпать муку, снова перемешать до однородности.
  5. Обжарить на растительном масле несколько минут с каждой стороны.
  6. Подавать как гарнир к мясу или как самостоятельное блюдо со сметаной.

Оладьи из кабачков с яйцом

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Ингредиенты:

  • Кабачки – 500 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Мука – 1/2 ст.  

Приготовление:

  1. Кабачки натереть на терке.
  2. Добавить 1 яйцо и хорошо перемешать. Добавить соль и сахар.
  3. Всыпать муку, перемешать.
  4. Разогреть растительное масло. Выложить ложкой небольшие оладьи на сковороду.
  5. Жарить несколько минут с каждой стороны, пока оладьи не станут румяными.

Оладьи из кабачков с сыром

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Ингредиенты:

  • Тертые кабачки – 4 ст.
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Луковица – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика  
  • Рубленая зелень – 3 ст. л.
  • Яйца – 3 шт.
  • Хлебные крошки – 1 ст.
  • Тертый твердый сыр – 1 ст.

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Приготовление:

  1. Мелко нарезать лук, жарить на растительном масле 5 минут.
  2. Добавить измельченный чеснок и кабачки и готовить на среднем огне около 5 минут.
  3. Добавить рубленую зелень, щепотку черного перца, перемешать и снять с огня.
  4. Переложить в миску. Добавить яйца, хлебные крошки или крошеные крекеры, стакан тертого сыра.
  5. Перемешать и сформировать лепешки диаметром 78 см.
  6. Налить на сковороду растительное масло слоем 1 см, разогреть на среднем огне.
  7. Обжаривать оладьи по 34 штуки за раз до золотистого цвета, примерно по 2 минуты с каждой стороны.
  8. Готовые оладьи сложить на сервировочное блюдо, можно посыпать сверху тертым сыром.

Оладьи из кабачков и панировочных сухарей

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Ингредиенты:

  • Крупный кабачок
  • Яйца – 12 шт.  
  • Панировочные сухари – 1/2 ст.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Сахар — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Кабачок вымыть, очистить и натереть на крупной терке.
  2. Дать постоять некоторое время, чтобы пустил сок. Отжать сок, слить.
  3. Добавить яйцо и панировочные сухари, приправить солью и сахаром. Тщательно перемешать.
  4. Разогреть в сковороде масло.
  5. Большой ложкой выложить оладьи, обжарить с одной стороны до румяности, перевернуть, обжарить еще несколько минут.
  6. Подавать со сметаной, вареньем или сахаром.

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