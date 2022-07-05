Огурцы с кетчупом: рецепт на зиму от участника «МастерШеф»
Как законсервировать огурцы с кетчупом на зиму? В таком маринаде огурцы получаются очень хрустящими, а вкус определенно порадует вас и ваших близких. Читайте пошаговый рецепт вкусных огурцов с кетчупом от участника «МастерШеф. Профессионалы» Юры Негрича в нашем материале.
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Ингредиенты:
- небольшие огурцы – 3 кг
- вода – 1,8 л
- соль – 2 ст. л.
- уксус 9% – 1 стакан
- сахар – 1 стакан
- кетчуп томатный/чили – 8 ст. л.
- чеснок – 2–3 зубчика
- укроп, соцветия укропа, петрушка, перец душистый горошком, 2–3 соцветия гвоздики, лавровый лист
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Приготовления:
- Огурцы моем и замачиваем на 3–5 часов – благодаря этому, они получатся хрустящими.
- Банки моем, можно не стерилизовать, они простерилизуются позже, когда банка будет стоять в кипящей воде. Крышки стерилизуем.
- На дно каждой банки кладем всю зелень и специи. Плотно укладываем огурцы так, чтобы не было пустот.
- Готовим маринад – кипятим воду с сахаром, солью и кетчупом. Если хотите, чтобы ваши огурцы получились остренькими лучше использовать кетчуп чили. Кипятим до тех пор пока сахар и соль не растворятся. Вливаем уксус и сразу же заливаем маринад в банки.
- Банки ставим в кипящую воду и стерилизуем их около 15–20 минут. Когда вода в банке закипит и огурцы начнут темнеть – держим их еще минуты 3 и достаем из кастрюли.
- Закатываем банки, переворачиваем их и заворачиваем в одеяло. После того, как банки остынут перенести их в кладовку.
Приятного аппетита!
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