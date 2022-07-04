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«Єдині новини. Головне» ежедневно в 22:00 на СТБ

04.07.2022

В самое тяжелое для страны время команды «Фактов» и «Вікон» – рядом. Чтобы рассказать всю правду. Чтобы предостеречь. И вместе противостоять врагу. Теперь ежедневно в 22:00 смотрите «Єдині новини. Головне» в эфире телеканала СТБ.

Єдині новини. Головне ежедневно в 22:00 на СТБ

Сегодня, как никогда, мы должны оставаться вместе и объединяться ради нашей победы, ради Украины. Для получения достоверной и проверенной информации телеканал СТБ выходит в эфир ежедневно в 22:00, чтобы сообщить вам о самых главных событиях дня.

Больше по теме: Как украинские ведущие борются на информационном фронте 24 часа в сутки

Ведущие от команды «Вікон» и «Фактов» — Татьяна Высоцкая и Елена Фроляк.

Video: «Єдині новини. Головне» ежедневно в 22:00 на СТБ

Выпуск Єдині новини. Главное ежедневно в 22:00 смотрите на СТБ

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