Варенье из вишни на зиму: 3 лучших рецепта

Варенье из вишни: три уникальных рецепта на зиму от участников «МастерШеф»
Как приготовить варенье из вишни на зиму? В нашем материале вы найдете три уникальных рецепта варенья из вишни от участников «МастерШеф». Варенье обязательно понравится вам, и вы сможете удивить всю семью.
Вишневое варенье с пряностями
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Такое варенье имеет потрясающе богатый вкус и прекрасный аромат. Оно способно украсить любой стол и согреть в холодный зимний вечер.
Ингредиенты:
- вишня — 2,5 кг
- сахар— 1,5 кг
- корица — 2 шт.
- бадьян — 2 шт.
- гвоздика — 2 шт.
- кардамон — 3 шт.
- перец душистый горошком — 2 шт.
Приготовление:
- Удаляем из вишен косточки.
- Кладем ягоды в миску, засыпаем сахаром и оставляем на 3 часа, чтобы они пустили сок.
- Перекладываем вишни в кастрюлю, доводим до кипения и через минуту выключаем огонь. Снимаем с варенья пенку и оставляем до полного остывания на 2—3 часа.
- Пряности складываем в марлевый мешочек и кладем в варенье. Возвращаем его на плиту, снова доводим до кипения и через 2 минуты выключаем. Оставляем остывать. Повторить процедуру варки ещё 2 раза.
- Вынимаем специи, заливаем горячее варенье в простерилизованные банки и закатываем. Хранить варенье лучше при комнатной температуре.
Шоколадно-вишневое варенье
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Вишня и шоколад — такое же идеальное сочетание, как спагетти с томатным соусом. Поэтому шоколадно-вишневое варенье точно порадует вас и ваших близких. К тому же на его приготовление понадобится не больше получаса.
Ингредиенты:
- вишня — 0,5 кг
- сахар — 200 г
- сок лимона — 1 ст. л.
- черный шоколад 70 % — 100 г
- ром или коньяк (по желанию) — 100 мл
- вода — 50 мл
Приготовление:
- Вишни чистим от косточек, кладем их в кастрюлю.
- Добавляем воду, лимонный сок и сахар. Помешивая, доводим до кипения.
- Уменьшаем огонь и добавляем коньяк или ром.
- Варим на небольшом огне в течение 20 минут, периодически помешивая.
- Шоколад ломаем на кусочки. Снимаем варенье с огня, добавляем шоколад и перемешиваем до полного растворения.
- Варенье готово. Осталось остудить и разлить его по баночкам.
Вишневое варенье с миндалем и ликером
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Такое варенье отлично подойдёт к блинчикам, кексам, мороженому.
Ингредиенты:
- вишня — 1 кг
- сахар — 800 г
- желфикс — 1 пакетик
- миндальные хлопья — 75 г
- вишневый ликер — 2 ст. л.
Приготовление:
- Удаляем косточки из вишен. Засыпаем сахар и желфикс, оставляем на пару часов.
- Ставим на небольшой огонь, доводим до кипения, снимаем пенку и варим 2—3 минуты.
- Снимаем с огня, добавляем в варенье ликёр и миндаль. По желанию орехи можно предварительно измельчить.
- Наполняем вареньем предварительно подготовленные банки. Наше вишнёвое варенье с миндалём и ликёром готово!
Приятного аппетита!
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