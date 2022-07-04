Церковные праздники в июле 2022: календарь православных праздников по дням

В течение июля христиане чтят Владимира Великого и Ольгу, апостолов Петра и Павла, Иоанна Крестителя и Архангела Гавриила. Кроме того, они чествуют других святых и мучеников с библейских времен и со времен Киевской Руси. Редакция STB.UA составила график церковных праздников на июль по всем дням.

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Часто религиозные праздники привязаны к «плавающим датам», поэтому каждый год отмечаются в другой день. Чтобы христиане могли отметить все выдающиеся религиозные даты, мы ежемесячно составляем календарь церковных праздников с датами и названиями. На июль приходятся церковные праздники, которые имеют значение для украинских христиан ― чтобы запомнить все — сохраяйте их себе.

Церковный календарь на июль 2022 ― список

1 июля ― Преподобного мученика Леонтия, канонарха Киево-Печерской Лавры;

2 июля ― Апостола Иуды, брата Господня;

3 июля ― Священномученика Мефодия, епископа Патарского;

4 июля ― Мученика Юлиана Тарсийского;

5 июля ― Святого мученика Евсевия, епископа Самосатского, мучеников святых Зинона и Зины;

6 июля ― Мученицы Агриппины;

7 июля ― Рождество святого Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя;

8 июля ― благоверных князей Петра и Февронии;

9 июля ― Преподобного Давида Солунского;

10 июля ― Воскресенье Всех Святых украинского народа, святого Самсона;

11 июля ― Перенесение мощей мучеников, бессеребренников и чудотворцев Кира и Иоанна;

12 июля ― День верховных апостолов Петра и Павла;

13 июля ― Собор 12 святых апостолов: Петра Первоверховного, Андрея Первозванного, Иакова Зеведеева, Ивана Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова, Фаддея, Симона и Маттия.

14 июля ― Бессеребренников чудотворцев Космы и Демьяна;

15 июля ― Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;

16 июля ― Святого Анатолия патриарха Цареградского, Маков день, день святых мучеников Мокия и Демида

17 июля ― Священномученика Павла Гойдича, святого епископа Андрея Критского, преподобной Марты;

18 июля ― Преподобного Афанасия Атонского;

19 июля ― Преподобного Сысоя Великого Киево-Печерского;

20 июля ― Преподобного Фомы из Малеи, преподобного Акакия;

21 июля ― Великомученика Прокопия;

22 июля ― Мученика епископа Панкратия;

23 июля ― Преподобного Антония Печерского;

24 июля ― Княгини Ольги, мученицы Евфимии;

25 июля ― Преподобного Михаила Малеина, Мучеников Прокла и Иллария;

26 июля ― Собор Архангела Гавриила; преподобного Стефана Саваита;

27 июля ― Святого Акила;

28 июля ― Святого князя Владимира Великого, мучеников Кирилла и Иудита;

Фото — Вікіпедія

29 июля ― Священномученика Атиногена и его десятерых учеников;

30 июля ― Память Святой великомученицы Марины;

31 июля ― Преподобного Иоанна Многострадального Киево-Печерского.

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