Universal Pictures уходит из россии: кинотеатров для россиян станет еще меньше

«Кина не будет»: Universal Pictures выходит с российского рынка и закрывает офис

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения россии в Украину известная кинокомпания Universal Pictures заявила о том, что окончательно уходит из России и закрывает офис. Больше — в материале STB.UA.

Логотип Universal. Фото — Unsplash

Ранее Universal Pictures отправила ряду кинотеатров сообщения о том, что сделки компании свернут в течение нескольких месяцев.

«Материнская компания решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании», – говорится в письме Universal.

В марте 2022 года крупные голливудские кинокомпании, включая Universal Pictures, Warner Bros. и Paramount, заявили о прекращении проката в России.

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