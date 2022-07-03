3 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 3 июля

3 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников. Среди них День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Кроме того, 3 июля чествуют священномученика Мефодия. Какие праздники 3 июля — читайте в материале STB.UA.

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3 июля ― праздники:

День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (День флота Украины, День Военно-Морских Сил Украины);

День Войск Противовоздушной обороны Украины;

День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины отмечают в первое воскресенье июля. В 2022 году это 3 июля. С 2015 праздник отмечается в первое воскресенье июля. С 1918 года в Украине существовал праздник Украинского моря в честь поднятия 29 апреля 1918 украинского флага над кораблями Черноморского флота. В честь Украинского флота праздник состоялся впервые в 1919 году. Однако потом УНР за часть ЗУНР оккупировали российские коммунисты, и на время существования СССР, праздник продолжали отмечать в диаспоре.

С 30 июля по 1 августа 1996 года прошли первые военно-морские учения в Украине и по просьбе моряков, Указом Президента Украины N 708 от 17 августа 1996 года 1 августа был установлен праздник ― День Военно-Морских Сил Украины. Виктор Янукович отменил праздник, и ввел его празднования в последнее воскресенье июля ― вместе с россией, которая имела аналогичный праздник по отношению к своему флоту. Однако, после бегства Януковича, 12 июня 2015 г. Указом президента Украины Петра Порошенко, День Военно-Морских Сил ВСУ начали праздновать в первое воскресенье июля.

День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины отмечают 3 июля 2022 года. Праздник отмечают каждый год в первое воскресенье июля. Первоначально праздник назывался День Войск Противовоздушной обороны, назначен указом ПУ от 2 июля 1997 года. Согласно Указу Президента Украины «О Дне Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины» № 579/2007, 27 июня 2007 года праздник переименован.

3 июля ― церковные праздники:

День священномученика Мефодия, епископа Патарского, отмечают 3 июля ежегодно. Священномученик Мефодий был епископом Патарским в Ликийской области в Малой Азии. Мефодий в течение жизни проявил монашеское смирение. Мефодий опроверг теорию Оригена о преждевременном существовании духов и душ. Он жил в конце III в начале IV ст. н.э., и проповедовал христианство, поэтому был период, когда он был неугоден и отступникам и язычникам. Мефодия схватили язычники, которые приговорили его к смерти путем отрубания головы. Приговор приговор исполнили очень скоро.

Однако Мефодий оставил после себя массу важных работ – опровержение теории Оригена о душах и духах, книг для противостояния язычникам, наставлений и многое другое.

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3 июля ― День ангела:

Каждый год 3 июля День ангела празднуют Андрей, Афанасий, Глеб, Гурий, Елисей, Иоанн, Инна, Лазарь, Лука, Мефодий, Наум, Римма и Фома.

3 июля ― приметы и традиции:

В народном календаре 3 июля – День Мефодия Перепелятника. В этот день охотились на перепелов.

Если 3 июля вы поймали перепела голыми руками, то теперь весь год будет удачная охота.

Сегодня охотники ищут белого перепела – это знак необычайной удачи, как цветок папоротника на Купала.

3 июля ― что можно делать и что нельзя:

Нельзя выбрасывать мусор и остатки пищи ― рискуете остаться бедными.

Нельзя брать и давать взаймы.

Нельзя убивать пауков ― это к несчастью.

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