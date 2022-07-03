Гороскоп на 4 июля 2022 года

Гороскоп на 4 июля 2022 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно не бояться и ловить удачу за хвост, а кто должен быть повнимательнее? Читайте гороскоп на 4 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вас смело можно назвать Терминатором. Все, за что вы возьметесь в воскресенье, выполните наилучшим образом. Однако помните об аккуратности, а то есть шанс разрушить нужные отношения.

Телец

Велика вероятность, что вы встретите давнего друга. Если получится, хорошенько бы провести с ним пару-тройку часов и повспоминать прошлое. Также существует вероятность просьбы со стороны знакомых. Не отказывайте.

Близнецы

Прекрасный день для заключения брака, зачатия детей и переезда в другой город. Не бойтесь смелых решений. Все у вас получится. Главное ― верить в свои силы.

Рак

Прекрасный день, чтобы расслабиться и никуда не спешить. Забудьте о дедлайнах и срочных заказах. Позаботьтесь о себе и своем здоровье. Вам не хватает положительных эмоций.

Лев

Замечательный день, который надо провести в кругу хороших друзей. Пригласите в дом много гостей, закажите пиццу или суши и проведите вечер в хорошем настроении и с яркими эмоциями.

Дева

Вам нужно хорошенько следить за своим языком. Не стоит говорить или раздавать советы, предварительно не подумав. Одно неосторожное слово может кардинально изменить жизнь. Не в лучшую сторону.

Весы

Прекрасный день для активного физического труда. Хватить сидеть в душной квартире. Пришло время закатать рукава и взять инструменты в руки. Или косу. Это уж кому как удобнее.

Скорпион

Прежде чем принять важное решение, нужно хорошо все обдумать. Не стоит торопиться и уж тем более рубить с плеча. Не поддавайтесь на провокации со стороны незнакомых людей.

Стрелец

Ваша проблема в том, что вы верите во все, что вам говорят. Звезды советуют быть более внимательным и критичным, иначе есть риск попасть в неприятную ситуацию.

Козерог

Звезды советуют проявить всю свою активность и настойчивость. Другого шанса может не быть. Так что если хотите выйти на новый уровень, рискуйте и прорывайтесь вперед.

Водолей

Да вы везунчик! Именно сегодня вам улыбнется Фортуна. Так что можете смело мечтать и ловить удачу за хвост. Вам все по плечу.

Рыбы

День пролетит очень быстро, подарив вам удовлетворение собой. Нужно гнать прочь дурные мысли и плохие предчувствия, пока они не одурманили ваш разум.

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