2 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 2 июля

2 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников. Среди них Международный день спортивного журналиста. Кроме того, 2 июля чествуют Иуду, брата Господня. Какие праздники 2 июля — читайте в материале STB.UA.

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2 июля ― праздники:

Международный день спортивного журналиста;

День работника налогового и таможенного дела;

Международный день собак;

Международный день спортивного журналиста отмечается 2 июля ежегодно. Праздник отмечается с 1995 года, по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Организация была образована 2 июля 1924 г. в Париже и объединяет около полутора сотен национальных союзов журналистов. Ассоциация спортивных журналистов Украины (АСЖУ), созданная на съезде спортивных журналистов страны 1999 года, также является членом AIPS. Празднование дня спортивного журналиста включает в себя праздничные заседания союзов, награды журналистов.

День работника налогового и таможенного дела Украины отмечается ежегодно 2 июля. Сначала праздник назывался День работника государственной налоговой службы Украины, и был основан в 2005 году, однако в 2013 году его переименовали. Вместе с Днем работника государственной налоговой службы Украины праздновали День налоговой службы Украины, однако праздник был отменен в 2013 году с переименованием в День работника налогового и таможенного дела Украины.

Международный день собак отмечают 2 июля каждый год. Праздник неофициальный. Неизвестно, кто его придумал, однако владельцы собак очень рады возможности лишний раз похвастаться своими любимцами и организовать конкурсы или выставки для собак. Собаки отличаются тем, что эффективны как поводыри для слабовидящих; как работники наркоконтроля ― потому что слышат наркотики; как работники ГСЧС и военных подразделений, потому что могут «вынюхивать» взрывчатку. При этом домашние собачки всегда верны хозяевам и готовы поиграть никогда.

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2 июля ― церковные праздники:

День апостола Иуды, брата Господня;

Мученика Зосимы;

Апостола Иуду, брата Господня, чесвуют 2 июля. К Иуде обращаются в наиболее трудных жизненных обстоятельствах и безнадежных делах. Иуда ― брат Иакова младшего и родственник Иисуса Христа. Его отец ― Алфей (Клеоп), брат святого Иосифа, Обручника Пречистой Девы Марии, а мать ― Мария Клеопова, близкая родственница Матери Божьей. Он является автором послания Иуды ― кратчайшего произведения в Библии. Произведение перекликается с посланием Петра, а автор сам называет себя Иудой, братом Иакова. То есть, это не тот Иуда Искариот, который предал Христа. Несмотря на его великие заслуги для веры и мученическую смерть, люди забыли о нем, принимая его за Иуду Искариота. Только после долгих научных исследований установлено, что Иуда Фаддей и Иуда Искариот ― это два разных лица. Святой Матфей называет Иуду Фаддея и Иакова среди 12 апостолов, которых избрал Христос из толпы. Иуда после Пятидесятницы пошел проповедовать в Галилее, Самарии и Иудее, а позже в Аравии, Сирии и Месопотамии, и учил также в Персии, а сам получил мученический конец в Суантре. Дата смерти св. Иуды Фаддея неизвестна.

День мученика Зосимы 2 июля. Ежегодно чествуют мученика Зосиму, который жил во II в. н.е. во Фракии. Во времена правления императора Траяна начались преследования христиан, и Зосима после того, как принял крещение, оставил военную службу.

Однако правитель Антиохии Домициан, услышав о том, что воин Зосима признал себя христианином, приказал поймать его, а затем бросил в тюрьму и подверг его жестоким пыткам, но мученик перенес все испытания. Когда стало ясно, что его не сломить, Зосиму обезглавили.

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2 июля ― День ангела:

Каждый год 2 июля День ангела празднуют Варлаам, Иоанн, Мария и Паисий.

2 июля ― приметы и традиции:

Со 2 июля пчелы якобы начинали запасать мед. Пчеловоды готовятся к процессу сбора меда.

Если пчелы сидят на стенках ульев, то это к жаре.

2 июля ― что можно делать, и что нельзя делать:

Нельзя беспокоить пчел, потому что меда не будет.

Нельзя брать и давать взаймы, а с существующими долгами нужно рассчитаться до 2 июля.

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