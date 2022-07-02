Гороскоп на 3 июля 2022

Гороскоп на 3 июля 2022 поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит готовиться к приятным переменам в личной жизни, а кто должен быть очень внимателен на работе? Читайте гороскоп на 3 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день для рисковых операций и начала новых романтических отношений. Звезды советуют быть открытым ко всему новому, однако не забывать анализировать ситуации и руководствоваться все-таки умом.

Телец

Этот день стоит провести в тишине. Не нужно сильно расстраиваться, если что-то пойдет не так или кто-то скажет в вашу сторону неприятные вещи. Не занимайтесь самокопанием. Пользы от этого никакой.

Близнецы

День обещает быть очень насыщенным и сумбурным. С одной стороны, изменятся все ваши планы, но с другой ― вы сможете сделать гораздо больше, чем хотели. Главное, не паниковать.

Рак

День обещает быть удачным, но только в том случае, если вы проявите особую внимательность к деталям. Есть вероятность наделать много ошибок, за которые вас точно не похвалят.

Лев

Очень важный день, который обещает приятные изменения в личной жизни. Одинокие представители знака с большой долей вероятности встретят свою вторую половинку, а вот те, кто давно в паре, смогут вывести отношения на новый уровень.

Дева

Неблагоприятный день. Вам нужно обратить особое внимание на состояние своего здоровья. Есть риск обострения хронических заболеваний. Будьте бдительны на дороге.

Весы

Этот день откроет перед вами широкие возможности для активности в сфере профессиональной деятельности, творчества и самовыражения. Проявите настойчивость. И не стесняйтесь просить повышения. Вы этого достойны.

Скорпион

Отличный день для спокойной рутинной работы. Не надо хвататься за все дела одновременно. Так можно совсем ничего не сделать. Расставьте правильные приоритеты и размеренно двигайтесь к их выполнению.

Стрелец

Будьте очень внимательны. Неожиданное неприятное известие, которое может принести вам родственник, способно сильно испортить не только ваше настроение, но и здоровье.

Козерог

Вы полны сил и энергии. Однако не нужно бросаться в бой и всем доказывать, на что вы способны. Такое поведение принесет не успех, а только разрушение.

Водолей

Вам стоит сохранять максимальный покой. Есть риск ссор с родственниками, особенно далекими. И причиной тому станет их нежелание принимать очевидные вещи. Звезды советуют отказаться от чувства вины.

Рыбы

Очень сложный день. Будьте внимательны. Чтобы не наделать ошибок и не получит за это от начальства, стоит по несколько раз проверять всю проделанную работу. В противном случае выговора или штрафа вам не избежать.

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