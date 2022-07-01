Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Все проекты
ua

Какой сегодня праздник ― 1 июля

01.07.2022

1 июля в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников и среди них — День архитектора Украины. Кроме того, 1 июля чествуют мученика Леонтия. Какие праздники 1 июля — читайте в материале STB.UA.

1 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Больше по теме: Гороскоп на 1 июля 2022

1 июля ― праздники:

  • День архитектора Украины;
  • День следователя в Украине;

День архитектора в Украине отмечают ежегодно 1 июля. Это профессиональный праздник, связанный с работой украинских архитекторов. День архитектора был связан с Днем архитектуры в Украине, однако этот праздник был перенесен на октябрь, чтобы Украина отмечала День архитектуры Украины вместе со Всемирным днем ​​архитектуры. Праздник уходит корнями ко Второй мировой войне. Когда после заключения мира начали разрабатывать план по восстановлению разрушенных войной стран, был создан Всемирный день архитектуры. 

День следователя Украины отмечается 1 июля. День следователя – профессиональный праздник специалистов, работающих во всех правоохранительных органах страны. Их деятельность направлена ​​на защиту национальной безопасности, законности, правопорядка, прав и свобод граждан.

Больше по теме: Какой сегодня праздник ― 30 июня

1 июля ― церковные праздники:

День памяти мученика Леонтия ― 1 июля. Леонтий жил в 1 веке нашей эры и был военным. Он якобы бы был родом из Ливии, а впоследствии стал военачальником в Финикии. Наместник Финикии Адриан узнал о том, что Леонтий христианин и приказал трибуну Ипатию заключить в тюрьму воеводу Леонтия.

По дороге в город Триполис Ипатий тяжело заболел. По совету сотника Теодула он помолился Богу, в которого верил Леонтий, и сразу поправился. Это чудо произвело на обоих военных такое впечатление, что после встречи с Леонтием они приняли крещение вместо того, чтобы доставить Леонтия Адриану. Тогда Адриан приказал Ипатия и Теодулу убить мечами, а Леонтия повесить и бичевать до смерти.

Больше по теме: Любовный гороскоп на июль 2022 от экстрасенсов СТБ

1 июля ― День ангела:

Каждый год 1 июля День ангела отмечают Александр, Василий, Виктор, Леонтий и Никанор.

1 июля ― приметы и традиции:

  • 1 июля ― Ярилин день, славянского Бога весеннего солнца и страстей. Ярила изображали с колосьями, он олицетворял весеннее возрождение после зимы и работы в поле.
  • 1 июля славяне в Киевской Руси устраивали ярмарку и «яриловые игрища», которые сопровождались праздничными песнями, плясками, кулачными боями, походами по гостям. Народ веселился, молодежь водила хороводы.
  • Если умыться сенокосной росой в Ярилин день, можно стать красивее и здоровее, а золотая вечерняя заря обещает хорошую погоду.

1 июля ― что можно делать и что нельзя делать:

  • Нельзя жаловаться. Славяне считали, что тем, кто не жалуется 1 июля Ярило даровал богатство, исполнение мечтаний.
  • Нельзя лениться и бездельничать ― те, кто ничего не делает 1 июля, ничего не получают.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить