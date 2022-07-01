Неймовірна правда про українців: кто ведет войну на информационном фронте | Все буде добре

Как украинские ведущие борются на информационном фронте 24 часа в сутки?

С 24 февраля украинцы взяли в руки оружие, чтобы защищать Украину на передовой. А тысячи журналистов, волонтеров, блоггеров и знаменитостей организовали информационный фронт для помощи в тылу и противостояния российской пропаганде. Что такое информационный фронт, кто и как на нем воюет – рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 11 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

«Как мы видим на примере страны-оккупанта, информация стала страшным оружием в руках пропагандистов. Именно это оружие сейчас уничтожает людей и превращает их в толпу, которая не умеет самостоятельно и критически мыслить. Она не воспринимает реальность такой, какой есть. Информация может как разрушать самостоятельное мышление людей, так и помогать в борьбе с врагом на информационном фронте», ― говорит телеведущая Марина Боржемская.

Что такое информационный фронт

Информационный фронт ― совокупность всех медиа и их работников, которые неустанно доносят правдивую информацию, дискредитируя врага. Впрочем, некоторые люди возмущаются использованием слова «фронт» в других значениях, кроме буквального.

«По-моему, это немного всасывания из пальца и борьба за формулировку. Сейчас, с начала полномасштабного вторжения, вся страна ― это фронт ― так или иначе. Поэтому я считаю, абсолютно корректно называть “информационный фронт”, где каждый из нас борется и вносит какую-либо другую помощь по мере своей силы», ― говорит телеведущая Юлия Зорий. «В настоящее время, когда не только военные помогают своей стране, ― они делают львиную долю, 95%. Но эти 5% ― это и есть информационная история, волонтерская история», ― отметил радиоведущий Слава Демин.

Один фронт хорошо, а несколько – еще лучше. Особенно, если они объединены одной целью. Под взрывами и обстрелами журналисты не прекращают свою работу с 24 февраля.

Телеведущая «Вікна-Новини» Яна Брензей эксклюзивно для «Неймовірної правди про українців» показала свое поле боя. Она познакомила со студией «Вікон» и бэкстейджем прямых включений, которые производятся в том числе в телемарафоне.

«Вот моя боевая позиция на этом фронте, откуда я работаю и пытаюсь держать крепкую оборону, чтобы защищать наших граждан украинцев от атаки российской информационной армии», ― говорит она.

Радиоведущий Слава Демин говорит, что фокус радиостанций направлен на то, чтобы хоть немного отвлечь людей.

«Мы не переходим границы и даем людям какую-нибудь развлекательную информацию. Я считаю, что это очень важно», – объяснил радиоведущий.

Информационный фронт не ограничивается телеканалами, радио, изданиями и прессой. На нем может сражаться любой с помощью смартфона.

Даже если у вас всего 10 подписчиков ― минимум 5 из них увидят опубликованную вами информацию.

Публикация сообщений и новостей, фото и видео, хештегов и поощрения к сборам на армию и переселенцев ― это тоже информационная война.

Как воевать на информационном фронте

Прежде чем публиковать фото или видео, проверьте, не фейк ли это. Публикуя какую-нибудь новость, проверьте ее на достоверность в нескольких официальных источниках. Запрещено публиковать фото и видео украинской военной техники, расположение военных баз, работу ПВО и результаты обстрелов. Делиться информацией о месте обстрелов и количестве жертв можно только после обнародования такой информации официальными источниками. Не распространяйте сообщения пользователей сети, в которых вы не уверены. Не делитесь реквизитами для благотворительного сбора, не убедившись в правдивости такого.

«В вопросе информационной защиты самое главное ― сохранить себя. Если украинцы будут доверять только проверенным источникам информации, не будут читать телеграмм-канал какого-то Васьки, которого они не знают, – это уже будет наше серьезное информационное сопротивление. Потому что россия пытается пролезть из всех щелей. Вы даже не можете себе представить масштаб», ― говорит телеведущая Яна Брензей.

Звезды также ведут активное сражение – благодаря своей популярности и подписчикам они доносят правду о войне.

Марина Боржемская убеждена ― польза Instagram не только в публикациях: «Благодаря соцсетям я помогла уехать многим людям на запад Украины, мы собирали деньги и лекарства на нужды внутренних переселенцев. Не следует недооценивать информационные ресурсы, где их сила».

Знаменитости объединили информационный и волонтерский фронт. Они собирают пожертвования для армии на выступлениях, выставляют на аукционы свои вещи, чтобы отправить деньги военным или помочь переселенцам.

Ричард Гир для сбора средств для Украины продал свой коллекционный «ягуар» почти за 32 тысячи долларов.

За вышитое платье Джамалы, в котором она открывала Евровидение в Украине, получили 173 тысяч гривен.

Группа Kalush Orchestra, благодаря фонду Притулы, продала хрустальный микрофон за 900 тысяч долларов, а панамку за 300 тысяч долларов.

Также фонд Притулы получил 500 тысяч долларов за картину Марии Примаченко.

Сергей Притула продал свою картину, когда-то нарисованную для эфира «Подъем» на «Новом канале» 2010 года, ― «Отец и мать» — за 25 тысяч долларов. Деньги направил на помощь военным.

Лидером информационного фронта можно назвать Владимира Зеленского ― по количеству обращений ко всем мировым сообществам.

Жена министра обороны Алексея Резникова — Юлия Зорий — считает, что может выставить на аукцион какую-нибудь вещь мужа после успехов президента и звезд.

Video: Как украинские ведущие борются на информационном фронте 24 часа в сутки? Кто и как борется на информационном фронте 24 часа в день? Читайте в рубрике Неймовірна правда про українців в программе Все Буде Добре

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