Украинский борщ внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Украинский борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Украинский борщ попал в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В пятницу, 1 июля, на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия был внесен элемент «Культура приготовления украинского борща» в Список нематериального культурного наследия, нуждающийся в немедленной охране.

В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что «ввиду угрозы МКИП обратился в Секретариат ЮНЕСКО с просьбой перенести представленную номинацию в Список срочной охраны ЮНЕСКО».

«Элемент демонстрирует важную роль нематериального культурного наследия во время вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций. Спасибо экспертам Евгению Клопотенко, Марине Соботюк, а также Министерству иностранных дел Украины», – сообщили в министерстве.

Напомним, что в 2020 году украинский борщ был внесен в национальный список культурного наследия.

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