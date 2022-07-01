Неймовірна правда про українців: какие украинские звезды за границей и кто молчит о войне | Все буде добре

«Неймовірна правда про українців»: Что делают украинские звезды за границей

Знаменитости традиционно ездят в теплые страны зимой, и многих украинских звезд война застала за границей. Многие вернулись в Украину, и почти все помогают победить россию. Какую деятельность развивают наши звезды за границей, рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 10 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

Пока граждане доказывают преданность Украине на фронте, тысячи украинцев продолжают борьбу и за рубежом. Кто из звезд оказался за границей, и почему некоторые из них молчат?

Юморист Дмитрий Танкович с первыми взрывами сразу принял решение уехать за границу и вывезти в безопасное место жену и дочь.

«Когда наш дом начал двигаться от взрывов, мы поняли, что нужно ехать – я думал, что они пусть едут, а я останусь, если меня не пропустят. Но мы выехали в Варшаву», ― рассказал он.

У Дмитрия белорусский паспорт, поэтому смог уехать, но не в Беларусь.

«Был рад, что я смог семью вывези, но потом чувство стыда сделало так, что я два-три дня спать не мог, и решил, что нет, я уеду», ―– рассказал он о возвращении в Украину.

Колумбийца кулинара и телеведущего Эктора Хименеса Браво война застала на родине в отпуске. Однако вскоре он вернулся в Украину.

«Когда я увидел: «Вітаємо, Україна!», внутри почувствовал, что конечно, мне нужно быть здесь», ― рассказал Эктор.

Семья Софии Ротару попала в скандал. В первую неделю войны певица заявила, что ей грустно из-за войны, что она в Киеве и молится за украинских защитников.

Однако позицию Ротару, похоже, не разделили ее сын и внук. Руслан и Анатолий Евдокименко за большую взятку пытались нелегально сбежать из Украины. Однако они и с еще семью беглецами попались пограничниками.

«Я не в праве осуждать коллег, тех, кто во время войны уехал, но самое смешное, что при этом, всех их на границе знают, и обо всех их говорят ― какие бы они деньги не платили, чтобы их якобы бы не узнали, их все знают», ― говорит певец Виталий Козловский, который с начала войны помогает волонтерам воинам ВСУ.

Поездка в Испанию затянулась на четыре месяца для Насти Каменских и Потапа. С начала войны они неустанно осуждают российские власти и русских солдат, называют войну «геноцидом Украины», говорят о том, что русские убивают украинских женщин и детей. Однако некоторые осудили Потапа потому, что тот не в Украине.

«Война ― не то время, когда мы должны осуждать кого-то. Мы должны разобраться сначала с войной. Но тот хейт, который прилетает к моим коллегам и ко мне, непосредственно – сейчас это лишнее», – говорит Виталий Козловский.

Потап собирает деньги для украинцев и наших военных.

Дмитрий Монатик был в Испании 24 февраля.

«Меня рвало на части. Я вел очень много дискуссий с женой, потому что мы всегда общаемся по всем вопросам. Я говорил, что все сейчас воюют, я должен уезжать. Но рядом были дети, она говорила: “А семья? А как нам быть сейчас? Где мы? Что нам делать?” Знакомые звонили по телефону и говорили, что меня еще не хватало, с моим «военным опытом». Я по военному делу просто ноль», ― говорит Дмитрий.

Он занялся борьбой с российской пропагандой, помощью украинцам за границей и нашим военным.

Война заставила уехать из Украины Сергея Бабкина с семьей. Из Харькова они переехали в Днепр, а оттуда в Германию. По словам певца, ехать было страшно. В Венгрии они связались со знакомой, которая направила их в Германию. По словам супругов Бабкиных, они испытывают большую вину из-за того, что за границей, однако проводят благотворительные концерты и собирают деньги для переселенцев и военных.

Но один из звездных мужчин насторожил своих поклонниц. Певец Олег Винник буквально с первыми взрывами в Украине исчез из страны и умолк. Затем он записал благодарность ВСУ. Впрочем, откуда он гордится Украиной, неизвестно.

Таинственное исчезновение Винника прокомментировала певица Оля Полякова.

«Я общалась с ним в начале войны, и знаю, что у него тоже очень болело то, что происходит в Украине. Не знаю, могу я это говорить или нет, но у него есть какие-то проблемы со здоровьем. Олег ― он не предатель, он всегда прославлял украинские песни, поэтому давайте дадим возможность ему самому все объяснить», ― обратилась она к украинцам.

На все запросы СМИ агенты певца отвечают в лучшем случае отказом. Однако поклонники ожидают личного известия от кумира.

Video: «Неймовірна правда про українців»: Что делают украинские звезды за границей Кто из украинских звезд оказался за границей и почему они молчат о войне? Читайте в рубрике Неймовірна правда про українців в программе Все Буде Добре

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