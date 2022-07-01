Неймовірна правда про українців выпуск от 30.06.2022 — анонс Все буде добре

«Неймовірна правда про українців»: что будет в 11 выпуске от 1 июля

128-й день героической борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в вооруженной и информационной войне пятый месяц. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 11 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

Украинцы мужественно противостоят российским окупантам. Даже те, кто выехал из страны, воюют на информационном фронте. Но есть знаменитости, которые продолжают молчать.

Что будет в 11 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 01.07.2022:

Какие победы украинцев поразили мир и вызвали восхищение зарубежных звезд? Как мировое сообщество отреагировало на получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС ? И шок иностранцев от сбора 600 млн гривен за три дня на покупку Народных Байрактаров.

Кто и как борется на информационном фронте 24 часа в сутки? Какой вклад в войну вносят журналисты, украинские звезды и волонтеры?

Кто из украинских звезд оказался за границей и почему они молчат о войне? Куда пропал Олег Винник? Как сын и внук Софии Ротару незаконно бежали из Украины? И как в Украине реагируют на участие Потапа в информационной войне?

Кто из знаменитостей собирал тревожный чемодан? Кто не уехал из страны и поддерживает украинцев каждый день?

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей!

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