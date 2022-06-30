Художники, которые продвигают украинское в мире и донатят ВСУ

Знай наших: прогрессивные художники, которые продвигают украинскую культуру и донатят ВСУ
Украинская культура – самобытная, яркая и живая. С началом полномасштабного вторжения россии в Украину она переосмысливается в контексте войны. Чего только стоит перепетая Андреем Хлывнюком «Червона Калина», или раскрашенный керамический петушок, чудом уцелевший в разбомбленном доме в Бородянке, ставший символом несокрушимости украинского духа. Сегодня редакция сайта STB.UA расскажет вам о молодых украинских художниках, которые показывают высокий культурный уровень за границей, популяризируют украинское и собирают донаты на ВСУ.
Фото — Инна Харчук
Kinder Album
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Художница под псевдонимом Kinder Album пишет акварели о войне и создает керамические скульптуры. Выручку от продаж NFT-коллекций она отправляет в помощь ВСУ.
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Мария Шапранова
Яркая современная художница, которая, кроме рисунков, создает интересные работы в технике коллажа. 80 процентов прибыли ее работ донатит Украине.
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Ирина Харчук
Девушка пишет портреты украинцев, используя национальную символику. Деньги от продажи некоторых картин отправляются в помощь беженцам.
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Анастасия Усенко
Художница пишет обнаженную натуру в различных техниках. Большинство ее работ сегодня посвящено российско-украинской войне. Часть денег от продаж картин Анастасия направляет на поддержку Армии и волонтерам.
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MyFabStory
Художница создает картины, открытки и принты с изображениями украинских городов. 30 процентов от продаж девушка отдает на покупку тепловизоров для украинских военных.
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Алина Арт Коллаж
Художница создает картины, коллажи, фольклорные портреты со знаменитостями, поддержавшими Украину. Всю выручку девушка отправляла бойцам полка Азов, державшим оборону «Азовстали» в Мариуполе.
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Наталья Ли
Художница Наталья Ли известна своими иллюстрациями к детским книгам. Теперь же во время войны против Украины она изобразила героинь противостояния российской агрессии.
В своем инстаграмме художница опубликовала несколько крутых и мощных иллюстраций. Они изображают героинь противостояния военной агрессии России.
В ее видении украинские города получили женские лица. И каждое из них имеет наиболее свойственные ему черты. Так, она изобразила и Конотоп, и Николаев, и Мариуполь, и Харьков, и даже Чернобаевку.
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Смотрите еще больше картин современных украинских художников прямо сейчас!
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