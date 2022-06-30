Актриса Катерина Тишкевич не может встать с кровати из-за болезни

Екатерина Тышкевич не может встать с постели из-за тяжелой болезни

Звезда сериалов СТБ Екатерина Тышкевич страдает неопределенной болезнью уже не один год. Актриса объяснила, что происходит с ее здоровьем. Она рассказала о невероятных болях, которые не смогли утолить ни украинские врачи, ни знахари, «бабки», шаманы или маги.

Недавно о помощи Тышкевич стали просить ее звездные друзья в соцсетях. Актриса Лиза Зайцева и Анастасия Цимбалару опубликовали последние обследования Тышкевич.

«Сейчас даже прошлые методы лечения (17 таблеток в день и постоянные капельницы) перестали работать ― Катя не встает с постели. Все время полномасштабной войны она, несмотря на страшную боль, продолжала волонтерить и помогала нашей стране, но сейчас помощь нужна ей», ― написала Цимбалару.

После того, как украинцы обеспокоились состоянием актрисы, Тышкевич в своем Instagram объяснила, что с ней происходит уже не первый год.

«Если бы мы знали на 100%, то и не собирали никакие средства на диагностику. Еще раз подчеркиваю, что окончательного диагноза ― нет. За 8 лет обследований в Украине его так и не смогли поставить. Главный симптом — это невыносимая головная боль, которая начинается внезапно и не отпускает ни на секунду, болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить или держать глаза открытыми. Моя мама невролог, потому просто поверьте, что мы были почти у всех лучших врачей нашей страны. Тупик. Боль есть, диагноза нет», ― говорит актриса.

За 8 лет она побывала у остеопатов, мануальщиков, краниосакральных терапевтов, биоэнергетиков, шаманов, бабок, тарологов, астрологов и мольфаров, пробовала акупунктуру, обкол всей головы и шеи ботоксом, гирудотерапию, терапию пиявками, китайскую медицину, йогу, цигун, дыхательные практики типа сатори, 1,5 года психотерапии с исключением каких-либо вторичных выгод от этой болезни, травм детства или сепарации от родителей.

Актрисой были сделаны все возможные обследования: МРТ, доплеры сосудов, энцефалограммы и т.д., однако это не дало понимания, что с ней происходит. Но перестали помогать разные виды нейролептиков, которые она принимала несмотря на побочные действия.

«Три недели назад было сделано последнее МРТ мозга в Одессе, которое по сравнению с другими МРТ за эти годы показало динамику изменений в мозге, а именно то, что там образуется застой жидкости ликвора, который давит мне на участки мозга и может провоцировать это безумное внутричерепное давление», ― добавила Тышкевич.

Она также поблагодарила за финансовую помощь, которую ей начали оказывать небезразличные украинцы.

Реквизиты можно найти здесь:

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