Как приготовить греческий салат: рецепт пошагово

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«Греческий салат»: классический рецепт приготовления от участника «МастерШеф»

30.06.2022

Свое название «Греческий салат» получил неслучайно: в состав этого легкого блюда входят как раз те продукты, которые в изобилии дарит солнечная Греция. Однако с приобретением широкой популярности на просторах Европы классический рецепт греческого салата каждая страна немного адаптировала под местную кухню, экспериментируя с ингредиентами и заправкой. Как же приготовить греческий салат в домашних условиях? Пошаговый оригинальный рецепт «Греческого салата» от участника «МастерШеф. Профессионалы» Юры Негрича читайте в материале. 

греческий салат

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Рецепт приготовления греческого салата

Ингредиенты: 

  • помидоры — 3 шт.
  • огурцы — 2 шт.
  • красная луковица — 1 шт.
  • зеленый стручковый перец — 1 шт.
  • зубчик чеснока — 1 шт.
  • сыр фета — 200 г
  • маслины без косточек — ½ банки 
  • сок лимона — 1,5 ст. л. 
  • оливковое масло — 3 ст. л.
  • сушеное орегано — ½ ч. л. 
  • Соль, перец

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Приготовление:

  1. Для заправки соединить оливковое масло, сок лимона, измельченный чеснок, орегано, соль и перец. Хорошо перемешать.
  2. Помидоры нарезать дольками, огурцы — полукруглыми ломтиками, зеленый перец — тонкими полосками, сыр — кубиками.
  3. Смешать нарезанные овощи и фету, добавить маслины. Полить заправкой и перемешать.

Приятного аппетита!

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