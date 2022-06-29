29 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник: 29 июня

29 июня в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников и среди них Международный день тропиков. Кроме того, 29 июня чествуют святого Тихона. Какие праздники 29 июня — читайте в материале STB.UA.

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29 июня ― праздники:

Международный день тропиков;

Всемирный день промышленного дизайна.

Международный день тропиков отмечается 29 июня ежегодно. Зона тропиков покрывает примерно 40% территории планеты, а тропические леса вносят непропорционально большой вклад в восстановление кислорода на Земле. Поэтому, с началом индустриализации и массовой вырубкой тропических лесов ООН обратило внимание на эту проблему. 29 июня стал праздником по резолюции Генассамблеи ООН A/RES/70/267. Целью этого дня является повысить уровень осведомленности о тропиках. Праздник отмечается с 2016 года. В контексте создания Дня тропиков, ООН настаивает на особой политике развития регионов тропиков ― одновременно для сохранения экосистемы и для обеспечения достойного уровня жизни для людей, живущих в регионах.

Всемирный день промышленного дизайна отмечается 29 июня ежегодно в знак создания Всемирной организации дизайна (World Design Organization – WDO) 29 июня 1957 года. Праздник был провозглашен в 2007 году в связи с 50-летним юбилеем организации, WIDD призван повысить осведомленность о профессиях промышленного дизайнера и отстаивает силу дизайна для ускорения экономического, социального, культурного и экологического развития. Праздник больше похож на профессиональный день ― в честь дизайнеров в промышленной сфере.

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29 июня ― церковные праздники:

День памяти святого Тихона, епископа Амафунтского, отмечают 29 июня каждый год. Тихон родился в Амафунте на Кипре в семье христиан. Он отличился с чудом, когда раздавал бедным последний хлеб из дома. Отец начал его печалить за это, потому что уже не осталось зерна для своей семьи. Однако Тихон сказал, что Бог воздал им за доброту. И действительно ― зерном снова были забиты все амбары. А их семья еще крепче поверила в Бога. Тихон подросший стал священником. Он был так благочестив, что скоро его избрали епископом. Святость его достигла таких пределов, что святой Тихон предсказал свою смерть в 425 году н.е.

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29 июня ― День ангела:

Каждый год 29 июня День ангела празднуют Константин, Михаил, Петр и Тихон.

29 июня ― приметы и традиции:

Сон с 28 на 29 июня не сбудется, а сновидение, увиденное днем ​​29 июня, начнет сбываться уже на следующий день.

На святого Тихона солнце идет тише.

В этот день обращались к Св. Тихону, чтобы не беспокоили болезни и боль утихла.

29 июня ― что можно делать и что нельзя:

В эту дату нельзя мстить обидчику или распускать злые сплетни.

Не время для любовных дел ― сватовство, помолвка, свадьба.

Не стоит спать днем, если не готовы к пророческим снам.

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