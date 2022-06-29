Годовщины свадеб по годам: что принято дарить и как называются?

Годовщины свадеб по годам:

1 год брака — ситцевая свадьба

2 года брака — бумажная свадьба

3 года брака — кожаная свадьба

4 года брака — льняная свадьба

5 лет брака — деревянная свадьба

6 лет брака — чугунная свадьба

7 лет брака — шерстяная или же ее еще называют медной свадьбой

8 лет брака — жестяная свадьба

9 лет брака — фаянсовая свадьба

10 лет брака — оловянная свадьба

15 лет брака — хрустальная свадьба

20 лет брака — фарфоровая свадьба

25 лет брака — серебренная свадьба

30 лет брака — жемчужная свадьба

35 лет брака — коралловая свадьба или ее еще называют полотняная

40 лет брака — рубиновая свадьба

45 лет брака — сапфировая свадьба

50 лет брака — золотая свадьба

Годовщина свадьбы 1 год — ситцевая свадьба.

Первый год брака неспроста называют ситцевой свадьбой, так как за первый год брака супругам удается познать более близко друг друга, в разных обстоятельствах и познакомиться с рутиной и бытом, который отнюдь присутствует в отношениях. На этот праздник советуют выпить подаренную на свадьбу бутылку шампанского и провести романтический вечер, отметив первую годовщину свадьбы.

Что подарить на ситцевую свадьбу? В этот день рекомендуется дарить что-то из данного материала. Именно он наиболее точно описывает хрупкость отношений на данном этапе.

Годовщина свадьбы 2 года — бумажная свадьба

Этот период отношений между супругами еще часто называют новым этапом. Так как за два года семейной жизни, они уже часто сталкиваются не только с лучшими сторонами друг друга но и наоборот. Делят быт, рутину и домашние обязанности. Годовщину 2 года брака называют бумажной именно потому что, в это время бывает сложно сохранить отношений и очень легко их испортить, как и лист бумаги. Если вы думаете, что подарить паре на 2 года свадьбы, то отличными вариантами подарка могут стать картины, сервизы, фотоальбомы и книги об отношениях.

Годовщина свадьбы 3 года — кожаная свадьба

Третью годовщину брака принято называть кожаной свадьбой. Именно ее называют самой первой серьезной датой отношений семьи. За три года паре уже удается очень хорошо узнать друг друга, привыкнуть к привычкам человека. Именно три года брака считаются как преодоление первого барьера, когда кажется, что все сложное уже позади. Часто так и есть, в это время супруги как будто начинают еще сильнее любить друга, ведь вместе они уже много преодолели.

Если вас позвали праздновать 3 года брака и вы не знаете, что подарить, то советуем сделать акцент на подарок именно из кожи (символ третей годовщины брака). Идеальным вариантом могут стать брелоки из кожи, кошельки, ремни.

Годовщина свадьбы 4 года — льняная свадьба

Не даром именно лён выбрали как символ годовщины 4 лет брака. Лён гораздо прочнее ситца и таким образом характеризует этап отношений спустя 4 года. Супругам за это время уже удалось укрепить свои отношения, выйти в них на новый уровень, преодолеть много сложностей и все также оставаться вместе и любить друг друга. Есть такой обычай, что в эту дату принято зажечь свечу и сколько часов она будет гореть и не угасать, сколько еще лет и суждено быть паре вместе.

Если вас позвали на годовщину свадьбы 4 года и вы не знаете, что подарить, то идеальным подарком будет считаться что-то из льна. Это может быть лаянная скатерть, лаянные парные рубашки или футболки, постельное белье или же полотенце.

Годовщина свадьбы 5 лет — деревянная свадьба

Годовщина свадьбы 5 лет, ее принято называть первым скромным юбилеем семейной жизни. И неспроста этот период характеризует дерево, так как оно прочное, долголетнее и устойчиво ко многому. Но в супружеской жизни это не повод расслабляться, так как даже самое прочное дерево может испортиться из-за воздействия внешних факторов и даже его порой необходимо спасать. Идеальным подарком на годовщину свадьбы 5 лет станут изделия из дерева. Вариантом подарка может быть деревянная подставка для еды, рамки для картины, сувенирные изделия.

Годовщина свадьбы 6 лет — чугунная свадьба

6 лет брака как правило празднуют уже не все семейные пары и многие даже не задаются вопросом, как называется годовщина в 6 лет брака. На самом же деле, 6 лет брака еще называют “металлической” датой в жизни пары, а по правильному — чугунной. 6 лет брака сравнивают с чугуном, так как он с виду и крепкий металл, но может разбиться на мелкие осколки всего от одного удара. На этом этапе супругам все также нужно уметь вместе справляться с семейными трудностями и трудностями друг друга, искать компромисс в бытовых ссорах и преодолевать новые сложности.

Если вы не знаете, что подарить на 6 лет брака, то идеальным вариантом подарка станут чугунные изделия. Это может быть мангал, казан для плова, чугунный заварной чайник.

Годовщина свадьбы 7 лет — медная свадьба

7 лет брака принято называть медной или же шерстяной свадьбой. Медь часто характеризуют как очень прочный материал, который также символизирует достаток и богатство. А шерсть описывают как тепло, которую супруги продолжаю дарить друг другу даже в самые холодные времена. Этот период можно считать, как первый рубеж прочности семейной жизни, ведь очень многое уже позади, но в отношениях все еще будут новых трудности, с которыми паре нужно справляться на протяжении всех совместно прожитых лет, дабы сохранить отношения и создать по истине крепкую семью. Идеальным подарком на 7 лет брака станут изделия из меди.

Годовщина свадьбы 8 лет — жестяная свадьба

Годовщина 8 лет брака называется жестяной свадьбой. Живя в современном мире, то все чаще получается, что такие даты семейные пары уже не празднуют, а отдают предпочтение более круглым датам. Почему же 8 лет брака называют жестяной свадьбой? Ведь именно так можно описать семейные отношения на протяжении 8 лет — супруги уже очень сблизились, будничность стала и вовсе привычной и порой отношения могут тускнеть. Но на данном этапе именно это и помогло паре максимально сблизиться и забыть о второстепенных проблемах. Что же можно подарить на 8 лет брака? Идеальным подарком для пары станут изделия из бронзы, различные статуэтки из металла или же кухонные принадлежности.

Годовщина свадьбы 9 лет — фаянсовая свадьба

Символику 9 лет брака можно толковать двумя разными способами. С одной стороны, отношения стали уже очень крепкими, с другой стороны их очень легко разрушить, ведь они становятся очень хрупкими. Этот период отношений не менее важен, как и все предыдущие. Идеальным подарком на эту дату будет что-то из фаянса, к примеру — чайные сервиз, кальян, пепельница или же различные талисманы в виде разных символов.

Годовщина свадьбы 10 лет — оловянная свадьба

10 годовщина свадьбы считается одной из самых важных дат брака, ведь это первый серьезный юбилей с момента создания вашей семьи. Чаще всего эту дату отмечают с размахом, а иногда даже отмечают как и саму свадьбу. За 10 лет совместной жизни, пара уже притерлась друг к другу, уважают друг друга, смирились со всеми недостатками и успели стать командой. Годовщину 10 лет брака принято отмечать весело, в кругу самых близких людей. Говорят, если весело отметить 10 лет брака, то и дальнейшая семейная жизнь пройдет очень весело.

Что же подарить на годовщину 10 лет брака? Идеальным вариантом подарка считаются изделия из олова, дорогостоящие статуэтки, шкатулки и различные приборы для дома и его уюта.

Годовщина свадьбы 15 лет — хрустальная свадьба

15 лет в браке это уже очень серьезная дата, которую называют хрустальной свадьбой, и ведь совсем неспроста. Именно на этом этапе, отношения считаются по истине крепкими, прочными и такими же чистыми и прозрачными, как и сам хрусталь. Праздновать годовщину 15 лет брака стоит с особым размахом. Но не стоит забывать и о том, что сколько лет вы бы не находились в браке, всегда все может измениться. Поэтому помните, что в любых отношениях, на любом этапе нужно стараться избегать сор и решать вопросы на моменте их возникновения, дабы сохранить любовь еще на долгие года.

А идеальным вариантом подарка всегда будут хрустальные изделия — посуда, вазоны, часы. И конечно же не забудьте в этот день подарить шикарный букет цветов.

Годовщина свадьбы 20 лет — фарфоровая свадьба

Годовщина 20 лет брака — это очень значимая дата в жизни всех супругов, которые прошли совместный путь длинною в 20 лет. Фарфор такой же крепкий, как и отношения спустя 20 лет. Именно поэтому годовщину 20 лет брака принято называть фарфоровой свадьбой. Спустя 20 лет брака отношения действительно становятся очень сильными и крепкими, поэтому такую дату обязательно нужно отмечать в кругу самых родных людей и в хорошем настроении. На 20 лет брака принято дарить подарки из фарфора. Это могут быть фарфоровые вазы, сервизы, чайные наборы.

Годовщина свадьбы 25 лет — серебряная свадьба

25 годовщину свадьбы не зря называют серебряной свадьбой, ведь именно этот металл является достаточно крепким и надежным, как и брак спустя 25 лет.

25 лет брака принято отмечать, как и саму свадьбу (считай ее повторение). Также есть такой обычай, что в этот день супруги должны заказать большой праздный торт и вместе его разрезать, как в день самой свадьбы. Идеальным вариантом подарка принято считать серебряные украшения — браслеты, кольца, цепочки, печатки, кулоны.

Годовщина свадьбы 30 лет — жемчужная свадьба

Символом 30 лет брака считается жемчуг и называется эта дата, как жемчужная свадьба. Почему именно жемчуг? Он наиболее точно описывает супружеские отношения в паре на протяжение 30 лет, ведь они такие же крепкие, чистые и не тускнеют со временем. А 30 лет в браке — это тот еще временной промежуток, которого достигают только 40% всех супружеских пар. На годовщину 30 лет свадьбы принято дарить украшения из жемчуга.

Годовщина свадьбы 35 лет — коралловая или полотняная свадьба

Годовщину 35 лет брака принято называть коралловой или же полотняной свадьбой. Именно эти символы характеризуют отношения спустя такой временной промежуток. Полотно — символ крепости, коралл — символ богатства, также коралл долго растет, как и крепкие отношения. Годовщину 35 лет брака принято отмечать в кругу самых близких людей, чтобы не спугнут ваше счастье. На годовщину свадьбы 35 лет принято дарить комплекты постельного белья, любые составляющие для дома и его уюта, бутылку изысканного алкоголя или же бытовую технику.

Годовщина свадьбы 40 лет — рубиновая свадьба

Рубин — это достаточно дорогостоящий и драгоценный камень, который символизирует настоящую любовь между супругами. Именно поэтому годовщину 40 лет свадьбы принято называть рубиновой свадьбой. Цвет рубина сам по себе напоминает цвет крови и как бы описывает отношения спустя 40 лет брака, ведь о них действительно можно сказать, что они создали кровные узы друг с другом. Эту дать принято отмечать с размахом, позвать как можно больше гостей, а зал желательно украсить красными тканями, которые бы символизировали цвет рубина. Также в последние года принято отдать и особое предпочтению выбору десерта для празднования годовщины свадьбы 40 лет. Идеально подойдет торт “красный бархат”.

На рубиновую свадьбу принято дарить именно практичные и необходимые вещи для супругов. Лучше всего конечно же уточнить у самих виновников торжества, чего бы им хотелось получить в подарок. Также идей отличного подарка будет красивый семейный альбом наполненный фотографиями супругов на разных этапах их совместной жизни.

Годовщина свадьбы 45 лет — сапфировая свадьба

Сапфир считается камнем верности. Именно поэтому, годовщину 45 лет брака принято называть сапфировой. Ведь супруги на протяжении 45 лет пронесли на своем пути сколько всего и смогли сохранить верность и действительно являются настоящей семьей. В давние года считалось, что именно сапфир помогал избавиться от плохих мыслей и высвободить голову от всего дурного. 45 лет свадьбы лучше всего конечно же отпраздновать с грандиозным размахом и пригласить на праздник абсолютно всех, кто был с вами и поддерживал на протяжение 45 лет семейной жизни.

Годовщина свадьбы 50 лет — золотая свадьба

Годовщину 50 лет брака принято называть золотой свадьбой. Ведь именно золото наиболее точно описывает 50 лет совместно прожитых лет. Ведь золото это очень дорогостоящий металл, который доступен не всем, но еще тяжелее — добыть его. За 50 лет совместной жизни, супруги смогли сохранить любовь, построить поистине крепкие отношения, вырастить детей, внуков, а может еще и правнуков. Познали на себе все прелести и печали супружеской жизни, но все также остались вместе, любят и поддерживают друг друга. Как праздновать это день — решать вам, но его обязательно нужно отметить. Лучше всего украсить место празднования золотыми оттенками тканей, ведь именно этот цвет — цвет золота. Поговаривают, что украсив зал в такие цвета, то это может принести в семью богатство. Также поговаривают, что если на празднование годовщины брака 50 лет пригласить 50 человек, то виновники торжества и их наследники обязательно получат счастливую жизнь. Есть еще такой обычай, что в конце празднования, невеста спустя 50 лет брака бросает букет. И если же его поймает замужняя женщина, то считается, что и ее с супругом ждет юбилей 50 лет брака.

Идеальным подарком на празднование годовщины 50 лет брака станет золото и золотые изделия, но это вовсе не обязательно. Ведь в таком возрасте целесообразнее подарить супругам то, что для них будет более целесообразным и об этом можно спросить у них лично. Таким образом вы сделаете действительно нужный подарок.

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