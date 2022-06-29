«День, когда я встретил Спайдермена»: в Украине снимают военную драму с элементами фантастики

В Украине снимают военную драму с элементами фантастики «День, когда я встретил Спайдермена». Это совместный проект Объединения украинских продюсеров (ОУП) и AMO Pictures и первые съемки полнометражного фильма на территории Украины с начала полномасштабной российской агрессии. Больше читайте в материале STB.UA.

Mamas Production начал съемки игрового фильма «День, когда я встретил Спайдермена», совместного проекта Объединения Украинских Продюсеров (ОУП) и AMO Pictures. Это — первые съемки полнометражного художественного кино на территории Украины с начала полномасштабной российской агрессии. Фильм рассказывает историю девушки-волонтера, которая открывает в себе сверхспособности и спасает будущее мальчика из Бучи.

«Кто-то знает историю школьника Питера Паркера, который стал Спайдерменом. Кто-то слышал о миллиардере Брюсе Уэйне, надевшего костюм Бэтмена. Мы расскажем историю волонтера Кати, которая почувствовала в себе суперсилу», — говорит автор идеи и со-продюсер фильма «День, когда я встретил Cпайдермена» Антон Скрипец.

После начала полномасштабного вторжения кинопроизводство в Украине остановилось. Ситуация стала практически кризисной. Однако авторы проекта «День, когда я встретил Спайдермена» нашли ресурсы и возможности для реализации художественного фильма — запуск состоялся в начале мая, а съемки продолжаются до сих пор: во Львове, Киеве и некоторых других городах Украины.

«Первыми в Украине взяться за игровое кино, в условиях войны, стало настоящим вызовом для ОУП, первоначально нацеленной на съемки документального кино!», — говорит соучредитель ОУП и Mamas Production Алла Липовецкая. — «Когда Антон пришел с этой жесткой, но вместе с тем очень лирической историей, мне показалось безумием начать съемки художественного фильма. Но с каждым днем ​​обсуждения необычного формата фильма, с каждым днем ​​написания сценария уверенности становилось все больше. А когда проектом заинтересовались наши партнеры из AMO Pictures, стало очевидным, что проект уже на этапе сценария не оставляет равнодушным. Вариантов не осталось — только запуск!».

Крупный видеопродакшн AMO Pictures выступает главным партнером. Участие компании комментирует операционный директор Анатолий Дудинский: «Нам интересно поддерживать украинское кино. Мы давно стремились к этому, и старт производства фильма удачно совпал с нашими планами. Наш продакшн AMO Pictures — основной партнер проекта. Мы инвестируем в фильм, помогаем со съемками и делимся экспертизой в дистрибуции на онлайн сервисах Youtube и Facebook в западных странах. Проект заинтересовал, в первую очередь, сценарием, режиссером и профессионалами, готовыми собраться и делать качественные вещи в нашей стране. У фильма очень нестандартный формат и, ко всему прочему, это первый художественный фильм о широкомасштабной войне 2022 года. А мы, как компания креативного сектора, верим, что наша нация должна выражать свои проблемы не только через документальную призму, но и через переживания и эмоции, которые позволяет испытать инструментарий художественного кино».

Авторы фильма особое внимание уделяют уникальному формату, который они выбрали для своей истории, и говорят, что такого в Украине еще не было. Они обещают необычные решения не только для украинского, но и для мирового кинематографа.

«Еще на этапе сценария, вместе с Антоном, мы много обсуждали нюансы формата, в котором решили рассказать нашу историю. Нам хотелось, чтобы фильм откликнулся каждому, поэтому будем говорить со зрителем на понятном ему языке. Артхаусные приемы выразительности отбросили подальше!», — комментирует режиссер фильма Ева Стрельникова.

В фильме сыграют Елизавета Зайцева, Александр Рудинский, Олеся Жураковская, Екатерина Кистень и другие.

Релиз фильма «День, когда я встретил Спайдермена» запланирован на осень 2022 года. Премьера ожидается на стриминговых платформах, фестивалях, телеканалах и в кинотеатрах.

Информационная справка

Объединение Украинских Продюсеров (ОУП) — группа из семи украинских продюсеров, созданная в марте 2022 года. ОУП снимает документальное и игровое кино о причинах, ходе и последствиях полномасштабной агрессии России против Украины 2022 года. По состоянию на июль 2022 в производстве Объединения шесть документальных фильмов и один художественный.

AMO Pictures — продакшн визуальных историй, которые смотрят более 750 миллионов человек со всего мира. Это более 150 сотрудников, осуществляющих полный цикл производства и распространения контента. Команда Amo Pictures создает видео разных форматов — от коротких анимационных фильмов до больших съемочных форматов. Основные направления в котором работает продакшн: Fiction Shooting, Fiction Animation, Nonfiction content. В AMO Pictures разрабатывают видеоконтент для Facebook-ленты AMOMAMA, продакшн запустил и развивает YouTube-каналы: OSSA, AniMatters и DramatizeMe. Съемки для продакшна проходят в Киеве (Украина) и Лодзи (Польша).

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