28 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник: 28 июня

28 июня в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников. Среди них — День Конституции Украины. Кроме того, 28 июня чествуют Преподобного Иеронима Стридонского. Какие праздники 28 июня, что можно и нельзя делать — читайте в материале.

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28 июня ― праздники:

День Конституции Украины отмечают ежегодно 28 июня. Празднование дня подписания Конституции ― традиция во всех цивилизованных странах, и украинцы ее очень уважают, особенно помня о долгой борьбе за независимость. Конституция Украины была принята 28 июня 1996 специальной комиссией и утверждена Верховной Радой Украины. День Конституции Украины – единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции Украины. Легендарной является история о принятии Конституции. 27 июня 1996 г. парламент решил рассматривать проект Конституции на одном заседании. Председатель Верховной Рады принял решение голосовать без перерывов и не выпуская никого из зала. Голосование происходило по каждой статье раздельно и целыми разделами. В 9:18 утра 28 июня 1996 за Конституцию Украины проголосовали в целом. Конституция Украины введена в действие 321 голосами (из 300 необходимых).

Ежегодно проходят праздничные мероприятия по сей день, а 28 июня ― выходной. Однако из-за полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году все праздничные выходные дни отменены, и праздники остаются просто памятными датами — публичное собрание большого количества людей несет угрозу провокаций со стороны возможных ДРГ или обстрелов мест скопления россиянами.

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28 июня ― церковные праздники:

День памяти пророка Амоса;

День преподобного Иеронима Стридонского.

День памяти пророка Амоса 28 июня каждый год. Пророка Амоса относят к 12 «малым пророкам» Ветхого Завета. Святой Амос жил в VIII веке. до рождения Христа в городе Текоа ― в 8 км от Вифлеема. Он первый заявил, что Бог во вселенной действительно един, и все народы равны перед ним, также он трактовал избранность евреев. Он жестко осуждал угнетение, алчность и тщеславие израильской знати, которые считал кощунственным нарушением заповедей Ягве. Амос был простым пастухом и смотрителем сикомор, однако его слова положены в Книгу Амоса, которая входит в Ветхий Завет. Деятельность Амоса как пророка относят к периоду правления израильского царя Иеровоама II и Узии царя Иудеи, а обращения были адресованы людям, которые им подчинялись. Амос предрекал землетрясение и Божью кару для всех ближневосточных народов, а затем непосредственно для Иудеи и Израиля, за нравственное разложение, за преступления их правителей. Он напоминал о социальном неравенстве из-за состояния, а также обещал огонь с небес, саранчу и падения Иерусалима в качестве Божьей кары. Его предсказания якобы предшествовали военным победам Ассирии и землетрясению такой мощи, что его упоминали в писаниях того времени еще 200 лет.

День памяти преподобного Иеронима Стридонского 28 июня каждый год. Иероним известен Церкви и истории тем, что составил перевод текста Библии с еврейского языка на тогдашнюю латынь, и именно его переводом до сих пор пользуется Католическая церковь. Также Иероним написал комментарии к Евангелиям и некоторые другие труды, связанные с Библией и историей. Жил Иероним примерно в промежутке 340 и 420 гг. н. Родился в городе Стридоне, на обучение его отправили в Рим. Он в 20 лет получил крещение и отправился путешествовать в Галлию. Когда вернулся, узнал, что его родители умерли. Он отправился в монастырь в Сирии, и уже к тому времени выучил несколько языков, в том числе халдейский. Поэтому он не только продолжил обучение, но и начал заниматься собственными переводами и написанием текстов. Епископ Павлин скоро рукоположил его на пресвитера. После этого Иероним отправился в Рим, где пережил захват города в 410 и 411 годах. Однако умер и был похоронен блаженный в Вифлеемской пещере. Позже его мощи были перенесены в Рим.

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28 июня ― День ангела:

Ежегодно 28 июня отмечают свои Дни ангелов Григорий, Михаил, Семен, Теодор и Федор.

28 июня ― приметы и традиции:

В этот день начинали охранять поля от скота, а скот ― от сочной зелени.

Комаров много ― скоро изменится погода и пойдет дождь.

Принято молиться святому Виту о защите скота от всякой другой напасти.

Считается, что с этого дня все певческие птицы, кроме кукушки, перестают петь.

28 июня ― что можно и нельзя делать:

В этот день гадали на духа утопленника, а то, что расскажет дух утопленника, рассказывать нельзя, потому что будет беда.

Нельзя отправляться в лес, особенно в одиночку, поскольку злые силы могут завести в гущу.

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