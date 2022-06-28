Образовательный курс для женщин-предпринимателей от фонда Елены Пинчук

Образовательный курс онлайн для женщин-предпринимателей от фонда Елены Пинчук

Фонд Елены Пинчук в партнерстве с UCU Business School и EdEra и при поддержке Фонда Coca-Cola создали образовательный онлайн-курс для женщин-предпринимателей, который поможет начать или масштабировать собственное дело.

Образовательный курс емко и за короткое время поможет получить знания и инструменты для ведения бизнеса, оценить и структурировать идеи бизнеса, получить обратную связь от команды преподавателей и поддержку коммьюнити.

Для девушек, которые:

давно мечтали начать собственное дело. У которых есть идея, но не нет инструментов или финансирования;

хотят начать собственное дело, но ищут идею;

хотят собственной реализации и прибыли от бизнеса;

Участницы курса также смогут принять участие в конкурсе грантов в поддержку их бизнес-идей.

Регистрируйтесь здесь https://study.ed-era.com/ru/courses/course/974

Мы хотим помочь женщинам даже в условиях войны воплотить свои бизнес-идеи, поддержать их в начале предпринимательской деятельности и дать толчок для развития. Мы хотим, чтобы женщины обладали экономической независимостью и получили возможность реализовать себя и воплотить свои идеи и мечты.

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