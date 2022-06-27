Тарас Цимбалюк готов стать следующим героем Холостяка

Тарас Цымбалюк может стать новым участником проекта «Холостяк»

Поклонники романтического реалити «Холостяк» затаили дыхание ― неожиданно один из популярных актеров признался, что не против принять участие в одном из следующих сезонов. Звезда сериалов «Спіймати Кайдаша», «Крепостная» и «Кава з кардамоном» Тарас Цымбалюк согласился бы главным героем в самом романтическом реалити в Украине ― «Холостяк» на СТБ.

Тарас Цымбалюк после развода с Тиной Антонюк неожиданно признался, что не прочь стать главным героем романтического реалити Украины ― «Холостяк». Актер откровенно заявил, что не собирается никого обманывать, поэтому легко согласился бы на съемки «Холостяка»-13, если бы ему предложили. Но есть одно условие.

«Я не хочу никого обманывать, я вполне могу согласиться с таким предложением, потому что я не планирую никаких отношений сейчас, и в первую очередь хочу свой мужской стержень разобрать и проанализировать. Поэтому вполне возможно, что на этапе, когда мне предложат участие в этом реалити, и я буду один ― я действительно могу согласиться», – сказал актер.

Напомним, что после развода Тарас Цымбалюк опубликовал горячее фото в соцсетях, а его поклонницы начали массово предлагать актера на следующего холостяка канала СТБ.

Тарас Цымбалюк уже завоевал зрительскую любовь. Его герои в кино — мужественные, мудрые, взрослые мужчины, преодолевающие все препятствия в жизни и знающие, чего хотят.

Полное интервью Тараса Цымбалюка можно посмотреть на Ютуб канале «Алина Доротюк».

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