Открытие детских, летних лагерей на разный вкус в MIDGARD SCHOOL

Video: Открытие детских, летних лагерей на разный вкус в MIDGARD SCHOOL Положительные эмоции и вкус жизни дети должны иметь при любых обстоятельствах. Так что в столице начинают работу летние лагеря, в частности в школе Midgard.

Положительные эмоции и вкус жизни дети должны иметь при любых обстоятельствах. Так что в столице начинают работу летние лагеря. В частности в частной школе Midgard открыли лагерь по вручению приза своему самому активному спортсмену. Однако требования родителей к учебным заведениям изменились, теперь волнует наличие собственного бомбоубежища, четкие правила поведения во время воздушной тревоги и возможность общения ребенка с психологом. В Midgard school говорят, что сейчас для детей главное общение с друзьями, дружеская атмосфера и возможность отвлечься интересными активностями.