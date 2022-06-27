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Открытие детских, летних лагерей на разный вкус в MIDGARD SCHOOL

27.06.2022

Video: Открытие детских, летних лагерей на разный вкус в MIDGARD SCHOOL

Положительные эмоции и вкус жизни дети должны иметь при любых обстоятельствах. Так что в столице начинают работу летние лагеря, в частности в школе Midgard.

Положительные эмоции и вкус жизни дети должны иметь при любых обстоятельствах. Так что в столице начинают работу летние лагеря. В частности в частной школе Midgard открыли лагерь по вручению приза своему самому активному спортсмену. Однако требования родителей к учебным заведениям изменились, теперь волнует наличие собственного бомбоубежища, четкие правила поведения во время воздушной тревоги и возможность общения ребенка с психологом. В Midgard school говорят, что сейчас для детей главное общение с друзьями, дружеская атмосфера и возможность отвлечься интересными активностями.

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