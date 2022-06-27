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Лунный календарь на июль 2022

27.06.2022

Лунный календарь на июль 2022 года станет помощником для планирования важных дел и мероприятий во втором месяце лета. В нем учтены лунные фазы, благоприятные и неблагоприятные дни по календарю.

Лунный календарь на июль 2022 – фазы Луны

  • Новолуние в июле 2022 — 28 числа в 19:55.
  • Полнолуние в июле 2022 — 13 числа в 20:37.
  • Растущая Луна – 1-12 июля, а также 29-31 июля 2022.
  • Убывающая Луна – 14-27 июля.  
  • Лунных затмений не ожидается.
  • Солнечный затмений не будет.

Когда новолуние в июле 2022

Новолуние в июле 2022 выпадает на 28 число, 19:55 по киевскому времени.

В эту фазу Луна располагается между Солнцем и Землей приблизительно на прямой линии. Когда же она находится на одной прямой – происходит солнечное затмение. Новолуние – это лучшее время для планирования. Как краткосрочного, так и более дальновидного. Также в эту фазу Луна будет помогать с укреплением здоровья, прощением старых обид и общением с родственниками. Кроме того, это хорошее время отказаться от вредных привычек 

Когда полнолуние в июле 2022

Полнолуние в июле 2022 придется на 13 число, 20:37.  

В эту фазу уже Земля находится между Солнцем и Луной. Освещаемая часть естественного спутника нашей планеты приобретает максимально округленный вид на небосводе. Луна достигает пика своей энергетической активности.

В полнолуние нужно избегать попадания света Луны на спящего человека. В противном случае ему будут сниться кошмары или его нарушится.

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