Лимонад: пошаговый рецепт

Лимонад: рецепт от Екатерины Песковой

Ничто так не освежает в жару как лимонад. Своим любимым рецептом лимонада поделилась финалистка «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова. Пошаговый рецепт приготовления лимонада читайте в материале.

Ингредиенты:

лайм – 1 шт.

лимон – 1 шт.

зеленый базилик (можно заменить мятой)

сахар – 100 г

вода – 2 л

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Приготовление:

Нарезаем лайм и лимон с кожурой и отправляем в блендер. Отрываем листья базилика от ножки и также отправляем в блендер. В блендер добавляем сахар и заливаем 0,5 л воды. Взбиваем. Процеживаем напиток через сито с добавлением оставшейся воды.

Приятного аппетита!

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