Гороскоп на 28 июня 2022 года

Что сулят звезды всем знакам зодиака 28 июня? Читайте в астрологическом прогнозе советы и рекомендации от астрологов СТБ. Как правильно начать и закончить день? На что обратить внимание? Подробнее — в гороскопе на 28 июня 2022 года.

Овен

Лучше сейчас держать свои идеи при себе. Они пока не приносят никаких преимуществ. А вы лишь теряете козырь, которым можете воспользоваться в будущем.

Телец

Внезапно климат в доме стал гораздо прозаичнее. Вам пора меньше держаться за свои переживания и подозрения. Отпустите ситуацию и наслаждайтесь жизнью.

Близнецы

Спорт помогает от внутреннего беспокойства и проблем с засыпанием.

Рак

Раки, держитесь подальше от крупных покупок. Вам сейчас нужно поберечь бюджет. Он вскоре вам очень пригодится.

Лев

Теперь вам намного проще реалистично оценить ситуацию и сосредоточиться на чем-то одном. Многие проблемы остаются позади. А вы со спокойной душой можете двигаться дальше.

Дева

Вы активны и значительно быстрее продвигаетесь в своей работе. Однако не перегружайте себя. Вечером обязательно отключайте телефон и отдыхайте.

Весы

От больших и крупных покупок лучше воздержаться. Вы будете не слишком рассудительны. А это значит, что уже завтра можете пожалеть о содеянном.

Скорпион

Одна мысль вас не отпускает. Создайте себе небольшой экспериментальный тест. Напишите две колонки с плюсами и минусами ситуации. И посмотрите на все более объективно.

Стрелец

Работа мешает сосредоточиться на своих домашних и семейных задачах. Чтобы решить эту проблему, возьмите лишь один день отгула или отпуска. Этого будет достаточно.

Козерог

Венера и Плутон разжигают страсть. Ваш партнер очень близок вам. Он явно хочет помириться, а вы все время вспоминаете обиды. Дайте ему шанс.

Водолей

Вашу апатию можно прекрасно использовать для медитации. Вам не хочется лишний раз коммуницировать с людьми и выходить из дома. Тогда займитесь познанием себя.

Рыбы

Будьте честными. Ваш партнер и так вам не доверяет. А вы продолжаете усугублять ситуацию. Проявите себя с другой стороны, откровенно поговорите ― и заметите, как любимый человек засияет рядом с вами.

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