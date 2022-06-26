Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года

Какой будет новая неделя? Что приготовили звезды всем знакам зодиака? Читайте в гороскопе на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

На этой неделе старайтесь не связываться с чиновниками и госслужащими. Прислушивайтесь к советам близких вам людей и доверяйте внутреннему чутью. Больше говорите с родными людьми о том, что происходит в вашей жизни, что вас беспокоит, не накапливайте тревоги в душе.

Телец

У вас хорошие перспективы для профессионального развития, но главное ― не спешить, чтобы не переделывать то, что уже сделано. Расширяйте полезные знакомства. Во время передвижения по городу старайтесь обходиться общественным транспортом или такси, а не личным автомобилем ― есть риск неприятностей на дороге.

Близнецы

Неблагоприятная неделя для решения бытовых проблем из-за непредвиденных расходов, зато прекрасный период для общения. Пишите больше новостей, постов в соцсетях, общайтесь на расстоянии, отправляйте любовные послания и милые поздравления знакомым, сообщайте важную информацию. Будьте больше на виду и слуху.

Рак

Начало недели ― идеальное время для деловых инициатив, однако легкого успеха ожидать не стоит. Во второй половине недели может быть сложнее устоять перед искушениями. Также важно быть внимательными к своим близким и не обременять их своими заботами.

Лев

Для исполнения мечты понадобится совсем немного искренности и работы. Абстрагируйтесь от всех обязанностей и делайте то, что хочется именно вам. Неделя будет благоприятной для того, чтобы уделить внимание своей внешности и отправиться за покупками.

Дева

Старайтесь быть последовательным и логичным насколько это возможно. Пусть эмоции не берут верх над вашим разумом. Проявляйте осторожность в принятии решений, а лучше доверьтесь стечению обстоятельств. В вашем положении все, что ни делается, все к лучшему.

Весы

Удачная неделя в любви и творческой деятельности. Вам просто необходимо, чтобы вас кто-то выслушал. Поделитесь планами с другом, даже если все идет хорошо, вы утвердитесь в своем решении. В бизнесе рисковать не стоит.

Скорпион

События в вашей жизни словно поставлены на «стоп», все проходит вяло и монотонно. Однако одна яркая деталь или незаурядное мероприятие способно изменить порядок вещей. Выходные используйте для укрепления отношений с любимым человеком.

Стрелец

Общение с друзьями на этой неделе может принести разочарование. Но это не сбавит поток энергии, которая бьет через край. Вторая половина недели будет наполнена приятными неожиданностями и сюрпризами, в которых вы станете ключевым игроком.

Козерог

Понедельник ― хороший день в сфере бизнеса и здоровья. Но старайтесь никому не одалживать денег. Ждите неожиданных деловых предложений на этой неделе. Включите дисциплинированность и выдержку на полную, поскольку ситуация может быть сложной. В конце периода желательно избегать бытовых забот.

Водолей

Водолеев ждет хлопотная неделя, которая поможет укрепить отношения с коллегами. Звезды обещают вам успех в профессиональной деятельности. Некоторые проблемы возможны в личной жизни, но на горизонте уже маячат новые отношения. Поэтому для печали нет повода. Впереди может быть роман или другое увлечение.

Рыбы

На работе и в личной жизни произойдут изменения, хоть время не совсем подходящее для них. Вы не готовы менять режим дня и привычный ритм жизни. Ищите подстраховку и моральное успокоение в друзьях, займитесь творческими проектами, уделите время своему хобби.

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