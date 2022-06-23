Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС

Сегодня, 23 июня, прошел исторический саммит Евросоюза. Лидеры приняли решение предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это действительно прорыв в отношениях нашей страны и Брюсселем. Что означает статус кандидата и какие перспективы Украины — читайте в материале STB.UA.

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что саммит ЕС согласовал статус кандидатов в союз для Украины и Молдовы. Лидеры 27 стран ЕС поддержали это решение.

Украина продолжает бороться за европейскую демократию, мир и свободу. Украинский народ принадлежит к европейской семье.

Больше по теме: Беспилотник Байрактар: что это, как он работает и почему так полезен для Украины

С началом полномасштабного вторжения России в Украину процесс интеграции ускорился. Уже 28 февраля Президент Владимир Зеленский подписал заявление о вступлении.

Однако и с тех пор продолжались долгие ожесточенные столкновения по формату разрешения. Процесс сдвинулся в июне, когда 17 числа Еврокомиссия обнародовала официальное заключение, согласно которому рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление. 23 июня прошло голосование лидеров. Такое решение своего рода уникально, ведь Киев еще должен выполнить ряд требований, закрепляющих этот статус. Поэтому уникальность заключается в том, что требования реформ еще впереди. Более того, ЕС открыт для расширения.

Условия вступления Украины в ЕС

Однако не стоит ожидать скорейшего поступления. Дальнейший процесс переговоров может занять годы. Мы сделали только первый шаг. Среди дальнейших – приведение законодательства в полное соответствие с законодательством ЕС почти во всех сферах политики.

Перед Киевом был поставлен ряд условий, которые он должен выполнить. В соответствии с этими требованиями украинская власть должна:

внедрить законодательство о процедуре отбора судей Конституционного суда;

завершить отбор кандидатов в члены Высшего совета правосудия и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;

усилить борьбу с коррупцией, назначить новых руководителей Специальной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро;

обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF;

ввести антиолигархический закон;

принять закон о СМИ, который приблизит Украину к европейскому законодательству;

завершить реформу законодательства по защите нацменьшинств.

Действительно, исторический день в истории Украины.