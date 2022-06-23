Подари улыбку в больнице: Эктор Хименес-Браво призывает приобщиться к благотворительной инициативе

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и судья проекта «МастерШеф» на СТБ Эктор Хименес-Браво не только сам помогает украинцам с первого дня полномасштабного вторжения России, но и призывает приобщаться к благотворительности всех! Так, телеведущий запустил инициативу #подари улыбку больнице, а также анонсировал сюрприз для тех, кто присоединится к доброму делу.

Эктор Хименес-Браво продолжает активно волонтерить, готовить вместе с командой своих ресторанов для ВСУ, территориальной обороны и пожилых людей, проводить благотворительные мероприятия в поддержку страны, а также привлекать внимание всего мира к Украине. Также шеф-повар запустил инициативу #подари улыбку больнице, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается.

«Вам знакомо такое легкое чувство одиночества, когда болеешь? Тот самый момент, когда нет совсем сил, некому сделать чай и нужно вставать самому. Когда хочется, чтобы накормили, принесли что-нибудь вкусненькое, посмотрели вместе с тобой фильм.

Хорошо, когда кто-то рядом. А если нет? Недавно я встретил знакомого, он был на костылях. В канун войны он попал в аварию. Не мог ходить, потерял доход. 24 февраля в его палату прибыло много новых людей. Родные и друзья уехали. Он был один. Вокруг взрывы, в госпиталь прибывают новые и новые раненые, а он остается один на один со своими проблемами. Мне больно оттого, что я тогда не смог быть рядом.

А сколько в больницах сейчас таких людей? Военных, пенсионеров и просто гражданских. Близких нет рядом, работа потерялась. Это может быть любой из нас.

Я решил запустить акцию #подари улыбку больнице. Приготовь любое блюдо, купи фруктов, шоколадку и отнеси в ближайшую больницу. В любое отделение, которое считаешь нужным (только жареное в гастроэнтерологию не нужно). Особо советую обратить внимание на травматологические и хирургические отделения. Если не найдешь пациента, попроси у медсестры или врача отдать тому, кто в этом нуждается. Даже если доходы упали, твои 200-300 грн израсходованных для кого-то могут быть целым состоянием в данной ситуации.

Сделай фото, выложи его в сторону, отметь меня @hectorjimenezbravo и поставь хештег #подари улыбку больнице.

А чтобы ты не ленился – с меня сюрприз. Всех кто это сделает, я приглашаю в Киев к себе на обед после победы Украины! Я надеюсь, что эта маленькая награда станет двигателем добрых дел. Мы обязательно победим и пообедаем вместе, а пока – помогаем друг другу и будем творить добро, чтобы приблизить победу», — поделился шеф-повар в соцсети.

Берегите себя!

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